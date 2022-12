L’UE avertit Elon Musk que Twitter pourrait être interdit s’il ne respecte pas les lois sur la modération de contenu – FT

Un haut responsable de l’UE a déclaré au PDG de Twitter, Musk, que la plate-forme devait se conformer aux lois sur la modération du contenu, selon le FT.

Twitter risque une interdiction ou une amende à l’échelle de l’UE s’il enfreint la législation de l’UE, a averti le commissaire Thierry Breton.

Musk a répété à plusieurs reprises à Breton qu’il pensait que la loi sur les services numériques de l’UE était “très sensée”.

L’Union européenne a averti Elon Musk que Twitter pourrait être interdit d’opérer dans le bloc à moins que la plate-forme de médias sociaux ne respecte ses règles de modération de contenu, le Financial Times rapporté mercredi.

Thierry Breton, le commissaire de l’Union européenne chargé du marché intérieur, était en visioconférence avec le PDG de Twitter lorsqu’il a donné l’avertissement, a rapporté le FT, citant des personnes au courant de la discussion.

Breton a tweeté mercredi à propos de son appel avec Musk, affirmant qu’il y avait encore “un énorme travail à faire”.

j’accueille @Elon Muskl’intention de préparer Twitter 2.0 pour le #DSA???? Il reste encore beaucoup de travail à faire, car Twitter devra mettre en œuvre des politiques d’utilisation transparentes, renforcer considérablement la modération du contenu et lutter contre la désinformation. Au plaisir de voir des progrès dans tous ces domaines. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL —Thierry Breton (@ThierryBreton) 30 novembre 2022

Breton a déclaré à Musk que Twitter devait se conformer à une liste de règles, y compris la suppression d’une approche “arbitraire” pour rétablir les comptes bannis, a rapporté le FT. Twitter doit également accepter un “audit indépendant approfondi” d’ici 2023.

La réglementation se réfère à l’UE Loi sur les services numériques qui est entré en vigueur le 16 novembre. La loi couvre “la détection, le signalement et la suppression de contenus illégaux”.

Cependant, Twitter a fermé tout son bureau à Bruxelles après que Musk a repris l’entreprise, suscitant des inquiétudes quant à sa conformité avec les règles de sécurité en ligne de l’UE. Depuis que Musk a finalisé son acquisition, Twitter a été frappé par des pans entiers de licenciements dans le monde, avec des coupes dans tous les départements, y compris la modération du contenu.

Breton a déclaré à Musk que Twitter risquait une interdiction à l’échelle de l’UE s’il ne respectait pas la loi, a rapporté le FT. Conformément à la loi, Twitter pourrait également être condamné à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires mondial pour toute infraction.

Musk aurait déclaré à Breton qu’il pensait que la loi sur les services numériques de l’UE était “très sensée” et devrait être appliquée à l’échelle mondiale. article de blog qu’aucune de ses politiques n’a changé depuis que Musk a acheté la société pour 44 milliards de dollars. Les équipes de confiance et de sécurité du réseau social “restent solides et bien dotées en ressources, et la détection automatisée joue un rôle de plus en plus important dans l’élimination des abus”. “Notre approche de l’application des politiques reposera davantage sur la désamplification des contenus violents : la liberté d’expression, mais pas la liberté d’accès”, a déclaré Twitter. La Commission européenne et Twitter n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider envoyées en dehors des heures normales de bureau.