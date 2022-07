L’UE avertie de nouvelles “vagues de migration” — RT World News

La crise alimentaire alimentée par le conflit en Ukraine entraînera un nouvel afflux de réfugiés en Europe, selon Frontex

L’UE doit se préparer à de nouvelles “vagues de migration” au milieu de la crise de la sécurité alimentaire alimentée par le conflit ukrainien, Aija Kalnaja, la nouvelle directrice par intérim de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, également connue sous le nom de Frontex, a mis en garde lundi.

S’adressant aux journalistes à Prague, Kalnaja a noté que l’UE est « Bien préparé pour les réfugiés venant d’Ukraine.”

“En même temps, nous devons aussi nous préparer pour les réfugiés venant d’autres régions en raison de la sécurité alimentaire. Vous savez probablement que le transport des céréales depuis l’Ukraine est entravé et que cela va créer des vagues de migration,” dit-elle.

Le mois dernier, le journal espagnol El Pais a cité un rapport interne de 27 pages de l’UE sur les conséquences potentielles du conflit en Ukraine. Il comprenait un avertissement de “une famine catastrophique» face à l’Afrique du Nord.















La faim pourrait déclencher »de nouvelles vagues de protestation sociale, de déplacement interne et de migration vers les régions voisines et éventuellement vers l’UE“, indique le rapport. Si ce scénario se concrétise, l’Espagne et l’Italie seront en première ligne de l’exode, selon le journal.

Kiev et les pays occidentaux ont accusé la Russie de bloquer les exportations alimentaires des ports ukrainiens de la mer Noire, ce qui aurait contribué à la flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires. Moscou nie l’allégation, affirmant qu’elle offre un passage sûr aux cargos, tandis que l’Ukraine empêche les navires civils de quitter les ports, y compris Odessa. La Russie affirme également que le déploiement de mines marines par Kiev a créé une menace pour la navigation dans la région.

Moscou a accusé l’Occident de pousser l’économie mondiale vers la crise. Fin mars, le président russe Vladimir Poutine a condamné les «approches et actions douteuses» dans leurs politiques économiques, énergétiques et alimentaires. Ces approches, a déclaré Poutine, ont entraîné des perturbations des chaînes de production et de logistique, la hausse de l’inflation mondiale, une augmentation des inégalités, une baisse du niveau de vie de millions de personnes et une famine massive dans les pays les plus pauvres. Il a également déclaré que la crise alimentaire sera inévitablement suivie d’une autre vague de migration, principalement vers les pays européens.