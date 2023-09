L’UE autorise la saisie de téléphones et de voitures russes — RT World News

Les « biens personnels » et les véhicules du pays ne peuvent pas être introduits dans l’Union, même en voyage touristique, a déclaré la Commission européenne.

Il est effectivement interdit aux ressortissants russes d’emporter de nombreux objets personnels avec eux lorsqu’ils voyagent vers l’UE, a confirmé la Commission européenne cette semaine. Des biens allant des voitures personnelles et des smartphones au savon et même au papier toilette sont sanctionnés et ne peuvent donc pas être introduits dans le bloc, même temporairement ou lors de voyages touristiques, explique le communiqué.

La dernière série de réponses aux « questions fréquemment posées » publiées vendredi par la Commission européenne était spécifiquement axée sur les voitures russes. « Peu importe que l’usage des véhicules soit privé ou commercial » à condition qu’ils entrent dans la catégorie des biens sanctionnés, précise-t-il.

L’interdiction couvre « véhicules ayant une plaque d’immatriculation russe » et « enregistré en Russie », indique le communiqué de la commission, ajoutant que la durée du séjour éventuel d’une voiture dans l’UE est « non pertinent. » Cette clarification fait suite à une série d’incidents au cours desquels les autorités douanières allemandes ont été vues en train de confisquer des voitures privées russes entrant dans le pays au moins depuis juillet.

Les précisions apportées vendredi par la Commission européenne sont allées encore plus loin et ont indiqué que non seulement les voitures mais un large éventail d’autres biens personnels sont également soumis à des sanctions s’ils proviennent de Russie. Lorsqu’on lui a demandé si les ressortissants russes pouvaient temporairement introduire des biens personnels et des véhicules dans l’UE, y compris lorsqu’ils voyageaient en tant que touristes, Bruxelles a répondu non, ajoutant que tout ce qui figure à l’annexe XXI du règlement européen sur les sanctions contre la Russie est interdit.

L’annexe répertorie plus de 180 catégories de biens qui, outre les véhicules privés, comprennent les smartphones et tout autre téléphone, les appareils photo, les vêtements pour femmes, divers types de sacs, les chaussures, le savon, les parfums et même le papier toilette.

Les pays de l’OTAN et de l’UE ont imposé des sanctions à Moscou pour la première fois en 2014, lorsque la Crimée a voté pour quitter l’Ukraine et devenir une partie de la Russie à la suite du coup d’État de Maïdan à Kiev cette année-là. Moscou a insisté sur le fait que les restrictions commerciales et la saisie d’actifs et d’autres biens russes sont illégales et équivaut à un vol.