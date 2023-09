L’UE aurait dû « isoler » la guerre en Ukraine, selon le ministre hongrois des Affaires étrangères

Szijjártó a critiqué la réponse européenne au conflit, affirmant qu’elle provoquait une division entre l’Est et l’Ouest.

L’Union européenne aurait dû isoler cette guerre en Ukraine, mais au lieu de cela [the] L’Union européenne a mondialisé la guerre », a déclaré Péter Szijjártó lors du sommet de la Ceinture et de la Route à Hong Kong.

« L’un des impacts globaux de la guerre est que le monde semble à nouveau divisé en blocs et c’est mauvais car s’il n’y a pas de communication entre les pays, s’il n’y a pas de coopération entre les pays, alors vous abandonnez fondamentalement l’espoir de paix. , » il a dit.

« L’économie russe n’est certainement pas à genoux. Nous pouvons avoir différentes évaluations de leurs mauvais résultats, mais ils ne sont pas à genoux et la guerre ne touche pas à sa fin. Et l’économie européenne souffre davantage des sanctions que des sanctions. l’économie russe », a-t-il déclaré à CNBC lors du Forum économique mondial de Davos.

Ce n’est pas la première fois que le ministre hongrois des Affaires étrangères condamne la façon dont l’UE a géré l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Szijjártó a déclaré en janvier que les sanctions de Bruxelles contre la Russie n’avaient manifestement « pas répondu aux attentes » et avaient porté davantage préjudice aux économies européennes qu’à la Russie.

S’exprimant lors du Sommet de la Ceinture et de la Route, Szijjártó a souligné à quel point il considérait comme un succès l’Initiative de la Ceinture et de la Route, un plan de dépenses destiné à renforcer les infrastructures commerciales entre la Chine et environ 150 autres pays.

« La BRI va non seulement survivre, mais elle connaîtra de plus en plus de succès… parce que tous les participants, y compris les pays européens, en tireront de nombreux bénéfices », a-t-il déclaré.