L’UE au carrefour de la lutte pour l’environnement dans un contexte d’opposition croissante à la loi pour restaurer la nature

BRUXELLES (AP) — L’Union européenne est à la pointe de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la nature depuis des années. Mais il se trouve maintenant sous pression de l’intérieur pour suspendre les nouveaux efforts environnementaux au milieu des craintes qu’ils nuisent à l’économie.

Avec les prochaines élections au Parlement européen prévues pour 2024, certains dirigeants et législateurs craignent de contrarier les travailleurs et les électeurs avec une nouvelle législation contraignante et des mesures restrictives et exhortent le bloc des 27 nations à freiner.

Depuis qu’Ursula von der Leyen a pris la tête de la puissante Commission européenne en 2019, les politiques environnementales sont en tête de l’agenda de l’UE. Les pays de l’UE ont approuvé des plans visant à devenir neutres pour le climat d’ici 2050 et ont adopté un large éventail de mesures, allant de la réduction de la consommation d’énergie à la réduction drastique des émissions des transports et à la réforme du système d’échange de gaz à effet de serre de l’UE.

Mais des fissures dans le front uni européen contre le changement climatique sont apparues ces derniers mois.

Le premier signe a eu lieu plus tôt cette année lorsque l’Allemagne, le géant économique du bloc, a retardé un accord visant à interdire les nouveaux moteurs à combustion interne dans l’UE d’ici 2035 au milieu de divisions idéologiques au sein du gouvernement allemand.

Un accord a finalement été conclu en mars, mais quelques semaines plus tard, l’autre puissance du bloc, la France, a appelé à une pause sur la réglementation environnementale de l’UE, provoquant une controverse.

Alors qu’il présentait un projet de loi sur l’industrie verte au début du mois, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il était temps pour l’UE de mettre en œuvre les règles existantes avant d’en adopter de nouvelles.

« Nous avons déjà adopté de nombreuses réglementations au niveau européen, plus que nos voisins », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous devons exécuter, pas établir de nouvelles règles, car sinon nous perdrons tous les joueurs. »

Macron a été particulièrement préoccupé par une loi américaine sur l’énergie propre qui profite aux véhicules électriques et à d’autres produits fabriqués en Amérique du Nord, craignant qu’elle n’expose les entreprises européennes à une concurrence déloyale. Bien que les Européens et leurs partenaires américains continuent de travailler pour résoudre les défis posés par la loi américaine, la logique de Macron soutient fondamentalement qu’une pause sur les contraintes environnementales aiderait les entreprises de l’UE à continuer à produire sur leur sol, malgré la concurrence de pays comme la Chine qui ont des normes environnementales moins élevées. .

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a rapidement emboîté le pas, appelant cette semaine à un moratoire sur l’introduction d’une législation européenne visant à la préservation de la nature, créant une rupture au sein de la coalition gouvernementale comprenant des politiciens écologistes.

La loi proposée par l’exécutif de l’UE vise, d’ici 2030, à couvrir au moins 20% des zones terrestres et maritimes de l’UE avec des mesures de restauration de la nature, « et éventuellement à les étendre à tous les écosystèmes nécessitant une restauration d’ici 2050 », a déclaré la commission. .

De Croo a déclaré que la législation sur le climat ne devrait pas être surchargée de mesures de restauration ou de limites à la pollution agricole par l’azote, avertissant que les entreprises ne seraient plus en mesure de suivre.

« C’est pourquoi je demande que nous appuyions sur le bouton pause », a-t-il déclaré au réseau VRT. « N’allons pas trop loin avec des choses qui, à proprement parler, n’ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Ces autres problèmes sont également importants, mais les mesures pour les résoudre doivent être prises par étapes.

Macron et De Croo ont trouvé des alliés au Parlement européen, où les membres du plus grand groupe, le PPE chrétien-démocrate, ont demandé à la Commission européenne de retirer la proposition de loi sur la restauration de la nature au motif qu’elle menacerait l’agriculture et porterait atteinte à la sécurité alimentaire en Europe.

Cette décision est intervenue après que deux commissions parlementaires, la commission des pêches et la commission de l’agriculture, ont rejeté le projet de loi.

Les législateurs du PPE affirment que l’abandon des terres agricoles entraînera une augmentation des prix des denrées alimentaires, davantage d’importations et chassera les agriculteurs des entreprises.

« Il s’agit d’une étape exceptionnelle et montre que le Parlement n’est pas prêt à accepter une proposition qui ne fait qu’augmenter les coûts et l’insécurité pour les agriculteurs, les pêcheurs et les consommateurs », a déclaré Siegfried Mureşan, vice-président du groupe PPE responsable du budget et des politiques structurelles. .

L’opposition croissante à la loi sur la restauration de la nature a suscité une grande inquiétude parmi les ONG environnementales, et Frans Timmermans, le haut responsable du climat de la Commission européenne en charge de son Green Deal, a averti qu’il ne présenterait pas de proposition alternative car le temps manque.

« Vous ne pouvez pas dire que je soutiens le Green Deal, mais pas l’ambition de restaurer la nature. Ce n’est pas un menu à la carte », a déclaré Timmermans.

La Commission européenne a également proposé de fixer des objectifs juridiquement contraignants pour réduire l’utilisation de pesticides de 50 % d’ici 2030 et d’interdire toute utilisation de pesticides dans les parcs publics, les terrains de jeux et les écoles. Pour faciliter la transition vers d’autres méthodes de lutte antiparasitaire, les agriculteurs pourraient utiliser les fonds de l’UE pour couvrir le coût des nouvelles exigences pendant cinq ans.

« Si une pièce tombe, les autres pièces tombent. Je ne vois pas comment nous pouvons maintenir le Green Deal sans le pilier nature, car sans le pilier nature, le pilier climatique n’est pas non plus viable », a déclaré Timmermans aux législateurs européens. « Nous devons donc réunir ces deux-là. »

Samuel Petrequin, The Associated Press