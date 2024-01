L’UE approuvera 50 milliards d’euros pour l’Ukraine avec ou sans la Hongrie, promet von der Leyen

L’Union européenne trouvera, si nécessaire, un moyen de contourner le veto de Viktor Orbán et approuvera le fonds spécial de 50 milliards d’euros pour l’Ukraine, a déclaré mardi Ursula von der Leyen.

Le plan, qui vise à fournir à Kiev un soutien financier jusqu’en 2027 et à combler le déficit public croissant du gouvernement, est bloqué par la Hongrie, une impasse qui a laissé Bruxelles sans aucun argent pour ce pays déchiré par la guerre.

Suite à un sommet dramatique À la mi-décembre, alors qu’Orbán a mis sa menace à exécution et fait dérailler le vote unanime, les dirigeants de l’UE devraient se réunir à nouveau le 1er février pour donner une seconde chance à ce que l’on appelle la facilité pour l’Ukraine.

“Je pense qu’il est très important de s’engager avec les 27 États membres de l’Union européenne pour que les 50 milliards d’euros sur quatre ans soient opérationnels pour l’Ukraine”, a déclaré le président de la Commission européenne à un groupe de médias, dont Euronews, lors de la conférence de presse. Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse.

“C’est la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C’est la préparation du Conseil européen extraordinaire du 1er février. C’est un travail difficile. Nous avons discuté de nombreuses questions différentes.”

Avant la réunion, les responsables hongrois ont laissé entendre deux revendications clés en échange de la levée du veto : diviser la Facilité en quatre tranches annuelles, ce qui permettrait à Orbán de bloquer les liquidités à un stade ultérieur, et prolonger le délai pour dépenser les fonds de relance suite au COVID-19, ce qui donnerait à Budapest plus de temps pour débloquer les fonds gelés. argent.

Von der Leyen n’a pas commenté ces demandes mais a clairement indiqué que le bloc trouverait un moyen d’approuver le fonds de 50 milliards d’euros – avec ou sans la bénédiction de la Hongrie.

“Ma priorité personnelle est d’obtenir un accord à 27 (pays). Et si cela n’est pas possible, nous sommes prêts à un accord à 26”, a déclaré le chef de la Commission.

“Mais je soutiens fermement et je préfère un accord à 27.”

Bien que les responsables de l’UE aient évité de discuter publiquement d’un tel plan B, les propos de von der Leyen montrent que le travail est en bonne voie pour éviter une répétition du fiasco de décembre. Le Financial Times précédemment signalé Bruxelles élaborait une alternative qui permettrait à la Commission d’emprunter 20 milliards d’euros sur les marchés financiers.

Lors d’une réunion bilatérale à Davos, von der Leyen a promis à Volodymyr Zelenskyy que son exécutif s’efforcerait de « garantir les moyens de redressement, de reconstruction et de réforme » grâce à la Facilité proposée.

“Nous nous sommes concentrés sur la nécessité de débloquer la décision de fournir à l’Ukraine 50 milliards d’euros d’aide à long terme de l’UE lors du sommet (de février). L’Ukraine espère un consensus sur cette question”, a déclaré Zelensky. dit Après la réunion.

Plus tôt mardi, von der Leyen a prononcé un discours au Forum économique mondial, soulignant le besoin urgent de fournir à l’Ukraine “un financement prévisible tout au long de 2024 et au-delà”. Cet objectif est devenu encore plus urgent face à l’impasse législative à Washington, où de nouveaux financements sont entravés par les Républicains.

“L’Ukraine peut l’emporter dans cette guerre. Mais nous devons continuer à renforcer sa résistance”, a déclaré von der Leyen lors d’un auditoire à Davos.

“Ils ont besoin d’un approvisionnement suffisant et soutenu en armes pour défendre l’Ukraine et récupérer le territoire qui lui revient. Ils ont besoin de capacités pour dissuader de futures attaques de la Russie. Et ils ont aussi besoin d’espoir”, a-t-elle poursuivi.

“Ils doivent savoir qu’avec leur lutte, ils obtiendront un avenir meilleur pour leurs enfants. Et l’avenir meilleur de l’Ukraine s’appelle l’Europe.”