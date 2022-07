Le dernier ensemble de sanctions économiques vise l’or, les banques, les motards et les acteurs russes

Le Comité des représentants permanents de l’UE a approuvé mercredi le septième ensemble de sanctions économiques contre la Russie, a annoncé l’ambassadeur lituanien Arnoldas Pranckevicius. Pendant ce temps, l’UE a assoupli certaines de ses autres restrictions anti-russes pour permettre le commerce des aliments.

La tranche de nouvelles sanctions économiques comprend une interdiction à l’échelle de l’UE des importations d’or en provenance de Russie, une mesure que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada ont déjà franchie. Les marchés occidentaux étant déjà fermés à l’or russe à la suite de sanctions antérieures, la nouvelle interdiction a été décrite comme essentiellement symbolique par les analystes du secteur lors de sa présentation la semaine dernière.

Le paquet gèle également les actifs de Sberbank, le plus grand prêteur de Russie. Cependant, les actifs russes nécessaires au commerce alimentaire mondial ne seront pas gelés, et une modification des sanctions existantes également prévue pour approbation mercredi verra l’UE dégeler les fonds appartenant à d’autres banques russes qui sont nécessaires pour la nourriture et les engrais, a rapporté Reuters.

En plus d’ajouter de nouveaux produits aux listes existantes dans le but de réprimer le contournement des sanctions, le paquet de mercredi ajoute 50 nouveaux noms à la liste noire de l’UE, y compris des commandants militaires et des politiciens. Parmi ces derniers figurent le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, et un certain nombre de ressortissants ukrainiens nommés par la Russie à divers postes gouvernementaux sur le territoire qu’elle contrôle en Ukraine.

Des proches de certains hommes d’affaires russes déjà sanctionnés sont nommés, tout comme les acteurs Sergey Bezrukov et Vladimir Mashkov, ainsi qu’Aleksandr Zaldostanov, le chef du club de motards Night Wolves. Le club de Zaldostanov a été fondé après l’effondrement de l’URSS et est devenu un mouvement patriotique qui organise des manèges pour soutenir le président Vladimir Poutine et contre le coup d’État de Maidan en Ukraine soutenu par l’Occident.

Avant son adoption, la dernière série de sanctions était décrite par la Commission européenne comme une “maintenance et alignement” paquet destiné à combler les lacunes dans les listes existantes et à aligner l’UE sur ses autres alliés occidentaux sur les importations d’or.

Aucune nouvelle restriction n’a été appliquée aux importations d’énergie. La Russie étant retirée du réseau bancaire SWIFT et les sanctions entravant l’acheminement de son gaz vers l’Europe, l’UE prépare actuellement une série de mesures visant à réduire sa consommation de gaz de 15 %, y compris le rationnement obligatoire et “involontaire” réductions de l’utilisation domestique dues à des prix plus élevés.