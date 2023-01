L’UE approuve un nouveau paquet d’armements pour l’Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères du bloc ont convenu de donner à Kiev près de 550 millions de dollars d’armes

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont approuvé lundi une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine, ont annoncé des responsables suédois. La manne des armes vaut 542 millions de dollars, mais n’inclut pas les chars allemands sur lesquels Kiev et ses alliés fondent leurs espoirs.

Les 27 ministres des Affaires étrangères du bloc se sont mis d’accord sur le paquet de 500 millions d’euros (542 millions de dollars) à la suite de discussions à Bruxelles. La Suède, qui assure la présidence tournante du Conseil européen, a annoncé l’accord sur Twitter, déclarant : “Nous restons inébranlables dans notre soutien aux forces armées ukrainiennes.”

L’argent pour les armes proviendra de la “Facilité européenne pour la paix”, un fonds que le bloc utilise pour financer les armées étrangères. L’Ukraine a déjà reçu 3,1 milliards d’euros (3,36 milliards de dollars) de ce fonds, l’aide étant distribuée en sept tranches successives depuis le début de l’opération militaire russe en février dernier.

Cette fourniture d’armes à l’Ukraine représentait un revirement de la politique de longue date de l’UE consistant à ne pas acheter d’armes à utiliser dans des guerres étrangères. Avant février dernier, la «facilité pour la paix» n’avait été utilisée que pour fournir des équipements non létaux à la Géorgie, au Mali, à la Moldavie, au Mozambique et à l’Ukraine, pour un total de moins de 125 millions de dollars.

À ce jour, les États-Unis ont financé la plupart des dépenses de l’Ukraine, allouant plus de 110 milliards de dollars à l’économie et à l’armée du pays depuis le début du conflit et fournissant des armements de plus en plus lourds et puissants. Cependant, Washington refuse de faire don de ses chars de combat principaux M1 Abrams, laissant les responsables ukrainiens et leurs plus fervents partisans européens – principalement les États baltes et d’Europe de l’Est – faire pression sur l’Allemagne pour qu’elle remplisse ce rôle.

Kiev a demandé à plusieurs reprises à l’Allemagne de fournir à son armée des chars Leopard 2 et d’autoriser d’autres utilisateurs européens du Leopard à faire don de leurs flottes. Berlin n’a pas encore pris de décision officielle sur l’envoi de ses propres léopards, mais la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré dimanche que son gouvernement n’empêcherait pas la Pologne d’envoyer son stock de chars en Ukraine.

La Russie a averti que les livraisons d’armes occidentales ne feraient que prolonger le conflit, tout en faisant des pays occidentaux des participants de facto. Si l’Allemagne cède et envoie ses chars, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt cette semaine qu’ils “peuvent brûler et ils brûleront comme les autres [of the Western weapons].”