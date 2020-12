L’Union européenne a accepté d’établir un régime similaire à la loi Magnitsky en Amérique qui permettra au bloc des 27 membres de sanctionner les responsables d’atteintes aux droits humains.

La décision a été prise lors d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles lundi et permettra à l’UE de geler les avoirs et d’imposer des interdictions de voyage aux personnes impliquées dans de graves violations des droits de l’homme.

Les nouvelles mesures permettront l’interdiction de voyager des personnes impliquées et le gel de leurs fonds également. Il pourrait également être interdit de mettre des fonds à la disposition des personnes sanctionnées.

Une loi européenne Magnitsky, comme on l’appelle, porte le nom de Sergei Magnitsky, décédé dans une prison russe après avoir découvert un énorme stratagème de fraude impliquant des représentants du gouvernement.

Bill Browder, qui a aidé Magnisky à découvrir ces actes frauduleux, a déclaré à Euronews qu’il s’agissait d’une étape historique pour l’Europe, mais pas parfaite.

« Cette règle de l’unanimité est un vrai problème. Un autre problème avec la loi Magnitsky de l’UE est qu’elle n’inclut pas la kleptocratie, elle ne comprend que les violations des droits de l’homme. Et ce que nous avons constaté, c’est que la kleptocratie et les violations des droits de l’homme vont de pair, elles sont Bien sûr, nous célébrons aujourd’hui parce que c’est une étape importante, mais demain, le travail commencera à faire pression sur la sanction des mauvais acteurs dans des pays comme la Russie et la Chine et à faire en sorte que la législation de l’UE soit améliorée pour inclure la corruption », A déclaré Browder.

Les critères de sanctions s’appliqueront à des actes tels que le génocide, les crimes contre l’humanité, ainsi que. torture, esclavage, exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires ou détentions.

Il appartiendra ensuite au Conseil européen, qui se compose des 27 gouvernements nationaux, d’agir sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d’établir, de revoir et de modifier les sanctions. liste.

Les ministres des Affaires étrangères ont également discuté d’une action contre la Turquie, avant le sommet critique des dirigeants de jeudi, qui pourrait voir Ankara puni pour ses actions de provocation en Méditerranée orientale et dans le nord de Chypre ces derniers mois.

« Nous n’avons pas vu de changement fondamental de direction sur le comportement turc. Au contraire, la situation s’est aggravée sous plusieurs aspects. L’étude sismique dans la région est toujours en cours. Ainsi, l’évaluation des ministres des Affaires étrangères n’est pas positive. un », a déclaré lundi aux journalistes Josep Borrell, le haut représentant de l’UE.

Le Venezuela était également au menu, les ministres mettant en doute la crédibilité des élections du week-end dernier et appelant également les dirigeants du pays à se réunir d’urgence pour trouver une solution politique pour mettre fin à l’impasse actuelle.