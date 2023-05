L’UE approuve l’offre publique d’achat révisée d’Activision de Microsoft — RT Games & Culture

L’UE a donné son feu vert à Microsoft pour acquérir Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, a annoncé lundi la Commission européenne, contrant l’opposition à l’accord des régulateurs britanniques et américains. L’acquisition donnerait à Microsoft le contrôle des franchises les plus rémunératrices comme Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone et Candy Crush Saga.

La décision de la CE a expliqué que Microsoft avait pleinement répondu aux préoccupations du régulateur concernant l’anti-concurrence constatée lors de son enquête sur l’accord proposé en proposant de fournir des licences gratuites de dix ans aux joueurs européens qui souhaitaient diffuser des jeux Activision sur des services de jeux en nuage autres que Microsoft.

L’enquête avait initialement déterminé que l’accord aurait nui à la concurrence dans la distribution de jeux vidéo pour consoles et PC et dans la fourniture de systèmes d’exploitation pour PC. Plus précisément, si Microsoft rendait les jeux d’Activision exclusifs à son service de streaming cloud « Game Pass Ultimate », les joueurs auraient moins de raisons d’utiliser d’autres services ; tandis que, si Microsoft entravait le streaming des jeux Activision sur des systèmes d’exploitation autres que Windows, les joueurs s’en éloigneraient.















Le remède proposé par la CE exigeait que la société garantisse le droit des joueurs de diffuser tous les jeux Activision avec n’importe quelle plate-forme de streaming de jeux en nuage, sur n’importe quel appareil, en utilisant n’importe quel système d’exploitation. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a estimé que la proposition de Microsoft était suffisamment proche, affirmant que cette décision amènerait les jeux d’Activision à « Beaucoup plus d’appareils et de consommateurs qu’auparavant grâce au streaming de jeux dans le cloud. »

Alors que les régulateurs européens et britanniques ont convenu que l’accord initial était à la fois peu susceptible de déformer le marché plus large des jeux sur console et un risque important pour la concurrence sur le marché de niche du jeu en nuage, les deux n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si les révisions de Microsoft répondaient suffisamment à cette menace.

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui a bloqué la transaction le mois dernier, a critiqué les concessions de Microsoft comme une autre forme de manipulation anticoncurrentielle, suggérant qu’elles « permettre à Microsoft de fixer les termes et conditions de ce marché pour les dix prochaines années. » Le simple fait de faire de telles promesses constituerait un exemple que les futurs concurrents devraient suivre, a estimé l’AMC, en particulier parce que le marché du cloud gaming était nouveau et évoluait rapidement.

Microsoft a fait appel de la décision de la CMA. Pendant ce temps, aux États-Unis, la Federal Trade Commission poursuit également pour bloquer l’accord, et à moins que Microsoft ne puisse gagner l’un des deux, il est peu probable qu’il aille de l’avant malgré la confiance des petits régulateurs au Brésil, au Japon, au Chili, en Arabie saoudite. Arabie et Afrique du Sud.