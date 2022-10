L’UE approuve l’interdiction des nouvelles voitures à moteur à combustion et des camionnettes d’ici 2035

Les législateurs de l’Union européenne et les pays membres sont parvenus à un accord pour interdire la vente de voitures et de camionnettes neuves à essence et diesel d’ici 2035.

Selon l’accord conclu par les négociateurs jeudi, les constructeurs automobiles seront tenus de réduire les émissions des véhicules neufs vendus de 55 % en 2030, par rapport à 2021, avant d’atteindre une réduction de 100 % cinq ans plus tard. Le Parlement européen et les États membres doivent formellement approuver l’accord avant qu’il n’entre en vigueur.

Le Parlement européen a déclaré que l’accord est un signal avant la COP27, la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, “que l’UE est sérieuse quant à l’adoption de lois concrètes pour atteindre les objectifs plus ambitieux définis dans la loi européenne sur le climat”.

Selon les données de l’UE, le transport est le seul secteur dans lequel les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté au cours des trois dernières décennies, augmentant de 33,5 % entre 1990 et 2019. Les voitures particulières sont un pollueur majeur, représentant 61 % des émissions totales de CO2 provenant de la route. le transport.

L’UE veut réduire considérablement les émissions des transports d’ici 2050 et promouvoir les véhicules électriques, mais un rapport de l’auditeur externe du bloc a montré l’année dernière que la région ne disposait pas des bornes de recharge appropriées.

Le Parlement européen a déclaré vendredi que le financement devrait être destiné à aider les petites et moyennes entreprises qui font partie de la chaîne d’approvisionnement automobile, ainsi que les régions et les communautés vulnérables, à traverser la transition vers la fin des ventes de voitures fonctionnant à l’essence et au diesel. .

Viser les cibles parisiennes

Les dirigeants mondiaux ont convenu à Paris en 2015 de travailler pour empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 2°C, et idéalement pas plus de 1,5°C d’ici la fin du siècle. Les scientifiques ont déclaré que même l’objectif le moins ambitieux sera largement manqué à moins que des mesures drastiques ne soient prises pour réduire les émissions.

L’UE veut réduire drastiquement les émissions du secteur des transports d’ici 2050. (Peter Nicholls/Reuters)

“Il s’agit d’une décision historique, car elle définit pour la première fois une trajectoire de décarbonisation claire – avec des objectifs en 2025, 2030 et 2035 et alignée sur notre objectif de neutralité climatique d’ici 2050”, a déclaré Pascal Canfin, président de la commission environnement de le Parlement européen. “Ce secteur, qui représente actuellement 16% des émissions européennes, sera neutre en carbone d’ici 2050.”

Greenpeace a déclaré que l’échéance de 2035 était trop tardive pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C.

“L’UE emprunte la route panoramique, et cette route se termine par un désastre”, a déclaré Lorelei Limousin, militante de Greenpeace pour l’UE. “Une élimination progressive des voitures à combustibles fossiles en Europe en 2035 n’est pas assez rapide : les nouvelles voitures à moteur à combustion interne devraient être interdites d’ici 2028 au plus tard.”

Limousin a qualifié l’annonce de l’accord “d’exemple parfait où les politiciens peuvent se prélasser dans un titre de bien-être qui masque la réalité de leurs échecs répétés à agir sur le climat”.