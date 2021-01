BRUXELLES – Désespérée alors que les doses se tarissent, l’Union européenne a approuvé vendredi son troisième vaccin contre le coronavirus, tout en se déplaçant pour restreindre les exportations du vaccin, évitant son credo de libre-échange et anti-protectionnisme vieux de plusieurs décennies au milieu d’une crise croissante. Les régulateurs de l’UE ont autorisé le tir produit par AstraZeneca, alors même que la société et le bloc se disputent l’insistance d’AstraZeneca sur le fait qu’elle ne peut pas fournir autant de doses qu’elle l’avait promis, et que l’Union européenne est bien derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis en matière de vaccinations. Les contrôles à l’exportation sont venus en réponse à la dispute avec AstraZeneca, ainsi qu’à de graves pénuries dans les centres de vaccination. Les régions françaises et allemandes ont signalé qu’elles étaient presque à court de vaccins et la région de Madrid en Espagne a suspendu son déploiement pendant au moins deux semaines jusqu’à l’arrivée de nouvelles livraisons. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont ralenti la livraison des deux vaccins déjà utilisés dans l’Union européenne, de Pfizer et Moderna, créant une pression croissante sur les dirigeants de l’UE pour s’assurer que les plans de vaccination de masse restent sur la bonne voie.

« La protection et la sécurité de nos citoyens sont une priorité et les défis auxquels nous sommes maintenant confrontés ne nous ont laissé d’autre choix que d’agir », a déclaré vendredi Valdis Dombrovskis, haut responsable de la Commission européenne, en annonçant les contrôles des exportations approuvés par la commission. , la branche exécutive du bloc. «C’est une course contre la montre. Nous ne pouvons pas perdre de temps parce que les vaccins ne sont pas livrés selon le calendrier convenu. »

La mesure, qui prend effet samedi, vise AstraZeneca et aggrave un conflit entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne, qui a finalisé son départ du bloc il y a quelques semaines à peine. Il autorise les Européens à arrêter toute exportation de doses fabriquées au sein du bloc à moins que le fabricant ne remplisse d’abord ses obligations d’approvisionnement envers les 27 États membres de l’UE. AstraZeneca, dont le siège est en Grande-Bretagne, a développé son vaccin en coopération avec l’Université d’Oxford et le produit dans plusieurs usines, en Grande-Bretagne et sur le continent. La Grande-Bretagne a autorisé l’utilisation du vaccin fin décembre, un mois avant le bloc, et a reçu un flux constant de vaccins. L’Union européenne n’a conclu d’accord d’achat anticipé avec AstraZeneca qu’à l’automne dernier, trois mois après que la Grande-Bretagne en eut signé un, mais le bloc a versé à l’entreprise environ 400 millions de dollars pour l’aider à augmenter sa capacité de production.