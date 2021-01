Le vaccin COVID-19 développé par le fabricant de médicaments AstraZeneca a été approuvé comme étant le troisième à être distribué dans l’Union européenne.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré que les essais cliniques ont montré qu’il était « sûr et efficace pour prévenir le COVID-19 chez les personnes à partir de 18 ans ».

Il a ajouté que le vaccin peut être utilisé chez les personnes âgées de plus de 55 ans.

Mais certains États membres de l’UE ont indiqué qu’ils n’utiliseraient pas le vaccin chez les personnes âgées.

Le vice-ministre de la Santé de la Lituanie, Zivile Simonaityte, a déclaré que les essais pour les personnes âgées de plus de 55 ans n’étaient pas « complets », tandis que le comité consultatif indépendant allemand sur les vaccins a recommandé que le vaccin ne soit administré qu’aux personnes de moins de 65 ans.

Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi à l’agence de presse AFP: « Ce que je peux vous dire officiellement, c’est que le premier retour que nous avons aujourd’hui n’est pas encourageant pour les plus de 60-65 ans sur AstraZeneca ».

Ni la France ni l’Allemagne n’ont officiellement décidé de restreindre le vaccin AstraZeneca.

L’annonce de vendredi par l’EMA fait suite à l’approbation antérieure des vaccins développés par Pfizer / BioNTech et Moderna.

Contrairement aux deux autres vaccins, le jab d’AstraZeneca n’a pas besoin d’être conservé à basse température et est moins cher par unité.

Le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke, a fait cette annonce officielle lors d’un point de presse vendredi après-midi.

«Au moins une certaine protection est attendue», a déclaré Bruno Sepodes, du comité d’experts de l’EMA, lors du briefing. Il a reconnu que « le niveau exact de protection ne peut être estimé pour le moment. »

L’agence a noté qu’il n’y avait pas encore suffisamment de résultats pour démontrer l’efficacité du vaccin chez les participants âgés de plus de 55 ans.

Mais elle a déclaré que la décision d’approuver le vaccin pour les personnes âgées malgré le petit nombre de personnes testées dans ces tranches d’âge était de mettre des options à la disposition des États membres de l’UE.

« Nous disons que d’après les informations dont nous disposons et l’évaluation scientifique, il [the AstraZeneca vaccine] peut être utilisé chez les patients de plus de 18 ans, et nous ne le limitons pas aux moins de 55 ans », a-t-elle déclaré.

«Et cela est basé sur les preuves dans les essais, le profil de sécurité et l’immunogénicité qui ont choisi une attente d’effet dans les populations plus âgées.

« Il s’agit de faire en sorte que lorsque les pays examinent [what] ils ont besoin et quel est le profil de leur population, qu’ils aient cette option à leur disposition. «

Jeudi, le comité allemand des vaccins a déclaré que le vaccin AstraZeneca ne devrait être administré qu’aux personnes de moins de 65 ans en raison « de données insuffisantes » sur son efficacité.