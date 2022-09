L’UE approuve jusqu’à 5,2 milliards de dollars de financement public pour des projets d’hydrogène

La Commission européenne a approuvé mercredi jusqu’à 5,2 milliards d’euros (environ 5,2 milliards de dollars) de financement public pour des projets d’hydrogène, une décision qui, selon elle, pourrait débloquer 7 milliards d’euros supplémentaires d’investissements du secteur privé.

La branche exécutive de l’UE a déclaré que le projet phare du bloc visant à soutenir la recherche, le déploiement et la construction d’infrastructures d’hydrogène, appelé IPCEI Hy2Use, avait été préparé par 13 États membres qui fourniront le financement public.

Selon la commission, IPCEI Hy2Use verra 29 entreprises participer à 35 projets.

La commission a déclaré que l’IPCEI Hy2Use soutiendrait la construction “d’électrolyseurs à grande échelle et d’infrastructures de transport, pour la production, le stockage et le transport d’hydrogène renouvelable et à faible émission de carbone”.

L’initiative se concentrera sur le développement de “technologies innovantes et plus durables pour l’intégration de l’hydrogène dans les processus industriels de multiples secteurs” comme le verre, le ciment et acier.

“L’IPCEI devrait stimuler l’approvisionnement en hydrogène renouvelable et à faible émission de carbone, réduisant ainsi la dépendance à l’approvisionnement en gaz naturel”, a déclaré la commission.