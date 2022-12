L’UE approuve de nouvelles sanctions contre la Russie pour la guerre en Ukraine

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a déclaré avoir approuvé jeudi un nouveau train de sanctions visant à accroître la pression sur la Russie pour sa guerre en Ukraine.

Le paquet, dont les détails n’ont pas été révélés, a été approuvé après des jours de délibérations lors d’une réunion des ambassadeurs du bloc des 27 nations.

La République tchèque, qui assure la présidence tournante du Conseil de l’UE, a déclaré que le paquet serait confirmé vendredi par procédure écrite. Les détails seront ensuite publiés dans les archives légales du bloc.

La Commission européenne, la branche exécutive de l’UE, a proposé la semaine dernière des interdictions de voyager et des gels d’avoirs à près de 200 autres responsables et officiers militaires russes dans le cadre de la nouvelle série de mesures.

Les cibles des dernières sanctions recommandées comprenaient des ministres du gouvernement, des législateurs, des gouverneurs régionaux et des partis politiques.

Outre les sanctions imposées à diverses entités, banques et particuliers, dont le président russe Vladimir Poutine et des membres de sa famille, l’UE avait précédemment approuvé un embargo sur les importations de charbon et de pétrole par voie maritime en étroite concertation avec les alliés occidentaux.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Raf Casert et Samuel Petrequin, The Associated Press