L’UE approche du plafond du prix du pétrole russe

Ces industries maritimes au centre de l’application du plafonnement des prix restent dans l’ignorance du prix et d’autres détails sur le fonctionnement du plafond. L’industrie de l’assurance maritime, qui était sceptique quant à l’idée depuis le début, a déclaré qu’elle ferait de son mieux pour s’y conformer.

Lars Lange, secrétaire général de l’Union internationale des assurances maritimes, une association industrielle basée en Allemagne, a déclaré que quel que soit le prix fixé, les fournisseurs s’assureraient que l’assurance “n’est accordée que pour les expéditions inférieures à ce prix unitaire”.

Rachel Ziemba, chercheuse principale adjointe au Center for a New American Security, a déclaré que les alliés du G7 semblent avoir des priorités différentes dans la fixation du plafond des prix. Les États-Unis se sont concentrés sur le maintien du pétrole russe sur le marché, tandis que l’Union européenne veut priver la Russie d’autant de revenus que possible.

Un retard dans la fixation d’un prix pourrait perturber le flux de pétrole russe à l’approche de l’échéance.

“Plus il s’écoule de temps avant qu’un prix ne soit publié, plus le risque est que plus de pétrole soit temporairement hors ligne parce que les acheteurs attendront et verront”, a déclaré Mme Ziemba.

Dans une interview ce mois-ci avant le sommet du G20 à Bali, Mme Yellen a déclaré qu’il était difficile pour l’Europe de parvenir à un accord sur les mécanismes du plafonnement des prix.

“Cela nécessite l’accord d’un grand nombre de pays et l’UE requiert l’unanimité”, a déclaré Mme Yellen, ajoutant qu’elle est optimiste que cela se fera. “Nous travaillons activement pour le mettre en place et cela sera certainement fait d’ici le 5 décembre et, espérons-le, avant cette date.”

Les États-Unis ont résisté à proposer publiquement un prix pour le plafond, préférant plutôt fixer des paramètres larges.