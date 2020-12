L’Éthiopie devrait enquêter de manière «impartiale» sur les responsables du massacre dans la région de Benishangul-Gumuz et demander des comptes, a déclaré le Service d’action extérieure de l’UE (SEAE), exprimant ses inquiétudes quant à ce qu’elle considère comme une «violence à visée ethnique».

Les informations fournies par la Commission éthiopienne des droits de l’homme, dirigée par l’État, ont montré que l’attaque de la semaine dernière par des hommes armés dans la région de Benishangul-Gumuz, une région où vivent plusieurs groupes ethniques, a tué plus de 100 personnes.

« Les informations en cours sur l’implication non éthiopienne soulèvent des inquiétudes supplémentaires », a déclaré le SEAE dans un communiqué le 25 décembre, tout en félicitant le Soudan d’avoir fourni un abri aux Ethiopiens fuyant le conflit.

Selon les données fournies par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), depuis le début du conflit dans la région du nord du Tigré en Éthiopie, plus de 40 000 réfugiés éthiopiens ont fui vers le Soudan voisin. Dans sa déclaration, le service extérieur du bloc a souligné que tous les réfugiés et personnes déplacées au Tigré et au-delà devraient être protégés de tout acte de réinstallation ou de retour forcé et prématuré, et que toutes les parties au conflit devraient respecter le droit international humanitaire, principalement en veillant à ce que le sécurité des travailleurs humanitaires.

Le PAM est sur le terrain pour fournir un soutien alimentaire et logistique d’urgence, car le pays avait déjà du mal à faire face à une crise humanitaire causée par un conflit, des actes de terrorisme, une crise économique qui s’aggrave, des inondations sans précédent, une épidémie de criquets pèlerins et la pandémie de coronavirus.