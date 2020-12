S’exprimant après une réunion des dirigeants de l’UE à Bruxelles, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l’UE était prête à travailler avec la Turquie pour résoudre les problèmes de migration.

Aux côtés d’Ursula von Dear Leyen, la présidente de la Commission européenne, et de la chancelière allemande Angela Merkel, après ce que le groupe a décrit comme un «Conseil européen marathon», Michel a fait la communication avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le bloc s’était réuni pour discuter, entre autres, des relations UE-Turquie, les États membres acceptant d’offrir un « agenda positif”Avec la Turquie, en travaillant plus étroitement sur les questions économiques, commerciales et migratoires.

Michel a déclaré que l’UE aimerait avoir « coopération responsable», Abordant la question des réfugiés syriens traversant la frontière entre la Turquie et la Grèce et voyageant ensuite à travers les frontières ouvertes de l’Europe.

Alors qu’Erdogan cherchait à faire pression sur l’Europe, on craignait que son gouvernement ait volontairement encouragé ce type de comportement, mettant davantage en évidence les problèmes sur le continent. La Turquie joue également actuellement un rôle militaire important en Libye, qui a servi de point de passage clé pour les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe.

Michel a tenté d’ouvrir les voies diplomatiques avec la Turquie, après avoir déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière que «pour résoudre et gérer les crises sur lesquelles nous avons des désaccords, nous devons établir un dialogue».

Ankara a affirmé qu’elle soutenait l’engagement de négociations de bonne foi, résolvant les problèmes existants grâce à la coopération internationale.

La Turquie abrite actuellement la plus grande population de réfugiés au monde, le gouvernement estimant qu’il y a 2,23 millions de Syriens enregistrés sous protection temporaire (SuTP), qui ont été déplacés par la guerre civile dans leur propre pays et pourraient autrement chercher la sécurité dans les pays de l’UE.

En 2016, l’UE et la Turquie ont conclu un accord en tant que déclaration de coopération, convenant de la manière dont les deux parties contrôleraient le mouvement des réfugiés et des migrants de Turquie vers la Grèce. Le pacte a finalement échoué, la Turquie accusant l’Europe de ne pas faire sa juste part et de ne réinstaller que 25 000 réfugiés syriens.

Afin que la Turquie continue de travailler avec l’UE sur cette question, Erdogan a demandé plus de soutien financier, arguant que le fonds initial de 6 milliards d’euros est éclipsé par les 30 milliards de dollars qu’Ankara a finalement dépensés.

L’UE et la Turquie ont été dans une impasse tendue ces dernières semaines, certains pays européens exigeant que le bloc impose des sanctions à Ankara pour ses actions dans les eaux contestées de la Méditerranée orientale et la décision de rouvrir la station chypriote nord de Varosha. Erodgan a, jusqu’à présent, rejeté les appels de l’UE lui demandant de reculer et, au contraire, s’est de plus en plus enhardi.

