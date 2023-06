L’UE appelle à la prudence alors que la révolte des mercenaires soulève des doutes sur l’emprise du président russe sur le pouvoir

BRUXELLES (AP) – Les ministres de l’Union européenne ont appelé à la prudence lundi après qu’une révolte ratée de mercenaires en Russie a soulevé des questions sur l’emprise du président russe Vladimir Poutine sur le pouvoir et si les mercenaires pourraient s’installer juste de l’autre côté de la frontière en Biélorussie.

Lors de pourparlers à Luxembourg, certains ministres des Affaires étrangères de l’UE ont comparé le soulèvement éphémère dirigé par le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, à Poutine libérant un monstre ou un fantôme de Frankenstein de sa propre création. Plusieurs ont également noté que de nombreuses questions subsistent, notamment le lieu précis où se trouve Prigozhin et s’il emmène des troupes avec lui.

Beaucoup semblaient convenir qu’une réponse clé à la crise en Russie était d’aider l’Ukraine à tirer tout avantage possible de la situation.

« Nous analysons cela avec soin », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock aux journalistes. « Il y a aussi des risques encourus, que nous ne sommes toujours pas en mesure d’évaluer pour le moment. Pour nous Européens, la seule chose qui compte est de soutenir l’Ukraine.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a présidé la réunion, a déclaré que le monstre que Poutine a créé avec Wagner « agit contre son créateur ». Il a ajouté que « le système politique montre des fragilités et le pouvoir militaire se fissure ».

« C’est maintenant le moment de soutenir l’Ukraine, plus que jamais », a déclaré Borrell.

Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a déclaré aux journalistes que Poutine « ne peut pas se débarrasser des fantômes qu’il a invoqués, et ils vont le hanter maintenant ». Il a cité la révolte comme la preuve qu’« il y a des fissures dans la structure du pouvoir » en Russie.

S’adressant aux ministres par liaison vidéo, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, les a exhortés à tirer parti des derniers développements.

« La Russie s’affaiblit chaque jour. Il est extrêmement important maintenant de fournir à l’Ukraine toutes les armes dont elle a besoin », a-t-il déclaré, y compris de l’artillerie et des missiles, mais aussi des sanctions plus sévères.

Prigozhin a obtenu l’exil en Biélorussie, à seulement 35 kilomètres (22 miles) de la capitale lituanienne Vilnius. On ne sait toujours pas quelles accusations il pourrait faire face, le cas échéant. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a négocié l’accord, a donné peu de détails.

Les dirigeants russes, qu’ils soient civils ou militaires, n’ont pas commenté la situation.

Méfiant de l’insécurité que cela pourrait signifier pour son pays, le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a déclaré qu’il souhaitait voir des « plans très spécifiques » de ses alliés pour renforcer le flanc oriental de l’OTAN, notamment l’Estonie, la Lettonie et la Pologne.

« Nous voyons à quelle vitesse les choses peuvent transpirer. Il a fallu une demi-journée à un détachement militaire pour se déplacer à 200 kilomètres (125 miles) de Moscou. Alors imaginez, à quelle vitesse peuvent-ils le faire en traversant la Biélorussie et en apparaissant à la frontière lituanienne », a-t-il déclaré.

Pourtant, Landsbergis a insisté sur le fait que l’Occident ne devrait pas être distrait par les événements en Russie, même si la révolte a révélé « une zone grise » d’imprévisibilité à l’intérieur du pays. « Tout ce que nous avons à faire est de rester concentré sur l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Les troupes de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre d’Ukraine, capturant la ville orientale de Bakhmut, une zone où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu. Mais Prigozhin a de plus en plus critiqué la haute direction militaire, l’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes de munitions.

Au cours de la réunion, les ministres ont approuvé un complément de 3,5 milliards d’euros (3,8 milliards de dollars) d’un fonds spécial qui aide à rembourser l’un des 27 pays de l’UE qui fournissent des armes et des munitions à l’Ukraine. Les responsables estiment que l’UE a fourni à l’Ukraine un total d’environ 75 milliards d’euros (82 milliards de dollars) d’armes, de munitions, d’aide économique et autre depuis l’invasion de la Russie en février 2022.

Kirsten Grieshaber à Berlin a contribué à ce rapport.

Lorne Cook, l’Associated Press