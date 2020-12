L’Union européenne a présenté un certain nombre de mesures d’urgence proposées pour minimiser les perturbations en cas de Brexit sans accord, y compris la connectivité aérienne et routière mutuelle et permettant un accès réciproque à la pêche.

Jeudi, l’UE a présenté son plan d’urgence qui entrerait en vigueur si les négociateurs ne parviennent pas à conclure un accord commercial post-Brexit.

Les mesures, qui nécessiteraient également l’approbation de Londres, se concentrent sur quatre domaines ciblés: la connectivité aérienne de base, la sécurité aérienne, la connectivité routière de base et l’accès réciproque à la pêche.

«Les négociations sont toujours en cours. Cependant, étant donné que la fin de la transition est très proche, rien ne garantit que si et quand un accord est trouvé, il peut entrer en vigueur à temps ». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dans un communiqué.

«Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, y compris l’absence d’accord avec le Royaume-Uni le 1er janvier 2021. C’est pourquoi nous proposons ces mesures aujourd’hui.»

L’accès continu de l’UE aux pêcheries britanniques est un domaine de désaccord exceptionnel entre Londres et Bruxelles dans les négociations d’accords commerciaux.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté l’UE à abandonner sa demande d’accès aux eaux britanniques riches en poissons dans le cadre d’un accord post-Brexit.

Cependant, le gouvernement du président français Emmanuel Macron a tenu bon sur ses demandes, affirmant qu’il ne le ferait pas « sacrifice » Des pêcheurs français pour le Brexit.

Sans un accord ou sans l’approbation par Londres des mesures d’urgence de jeudi, les pêcheurs de l’UE perdraient l’accès aux pêcheries britanniques le 31 décembre.

Johnson et von der Leyen ont partagé un dîner de trois heures mercredi soir pour tenter de sortir de l’impasse des négociations sur le Brexit, mais aucun accord n’a été conclu.

Les deux ont dit un « décision ferme » devrait être atteint avant dimanche.

