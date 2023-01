L’UE annonce de nouvelles propositions vertes pour rivaliser avec l’IRA de Biden

“L’UE continue de rechercher un traitement similaire et non discriminatoire des producteurs de véhicules propres de l’UE dans le cadre des crédits pour véhicules propres de la loi sur la réduction de l’inflation. Ce programme reste préoccupant pour l’UE, car il contient des dispositions discriminatoires”, a déclaré la Commission européenne dans un communiqué. communiqué fin décembre.

L’UE et les États-Unis sont en désaccord depuis plusieurs mois à la suite de la décision de Washington d’accorder des crédits d’impôt aux citoyens achetant des voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord. Cela constitue une menace pour les investissements en Europe et a conduit les entreprises européennes à envisager une éventuelle relocalisation aux États-Unis.

L’annonce intervient quelques mois seulement après que les États-Unis ont lancé leur propre loi sur la réduction de l’inflation. La législation américaine radicale, qui a été approuvée par les législateurs américains en août et comprend un montant record de 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques, a suscité des réactions de colère parmi les 27 pays de l’UE. La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a précédemment déclaré qu’il y avait de “sérieuses inquiétudes” concernant la conception des incitations financières dans le paquet.

“Nous devons créer un environnement réglementaire qui nous permette de nous développer rapidement et de créer des conditions propices pour les secteurs cruciaux pour atteindre le zéro net. Cela comprend l’éolien, les pompes à chaleur, le solaire, l’hydrogène propre, le stockage et autres.”

Des responsables américains, dont le président Joe Biden, ont été accusés de protectionnisme. S’exprimant aux côtés de son homologue français en décembre, Biden a déclaré: “Nous pouvons résoudre certaines des différences qui existent, je suis confiant.”

En octobre dernier, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a reconnu que grands changements à la législation étaient peu probables.

Alors que les discussions avec les États-Unis se poursuivent, von der Leyen veut réduire la bureaucratie en Europe et intensifier les investissements verts.

“Nous préparerons un Fonds de souveraineté européen dans le cadre de la révision à mi-parcours de notre budget plus tard cette année. Cela fournira une solution structurelle pour augmenter les ressources disponibles pour la recherche en amont, l’innovation et les projets industriels stratégiques essentiels pour atteindre le zéro net. Mais comme cela prendra un certain temps, nous examinerons une solution de transition pour fournir une assistance rapide et ciblée là où elle est le plus nécessaire », a déclaré von der Leyen à Davos.

S’adressant à CNBC plus tôt cette semaine, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a également déclaré que l’Europe devrait apprendre des États-Unis lorsqu’il s’agit de soutenir ses industries vertes.

“Nous devons réformer certains aspects internes de nos politiques industrielles telles que les aides d’État, réduire la bureaucratie et essayer d’envoyer un message à l’industrie dans le monde entier, c’est l’Europe, et bien sûr l’Espagne, c’est un bon endroit où s’implanter”, a déclaré Sanchez à CNBC. .