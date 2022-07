L’UE allume les écologistes en redéfinissant l’énergie “verte”

Comment des sources d’énergie familières se sont transformées en quelque chose de “nouveau” pendant une crise

Pendant des années, le monde occidental a vu des bénéfices dans les nouveaux secteurs des énergies vertes et renouvelables et a chanté son livre d’hymnes sur la nécessité de réduire l’empreinte carbone en abandonnant les combustibles fossiles, ou d’éviter une catastrophe environnementale potentielle de type Tchernobyl en abandonnant l’énergie nucléaire. Les responsables occidentaux allaient soit tendre l’oreille à leurs citoyens, soit les traîner à coups de pied et de cris vers un nouveau monde rempli de rêves verts douteux et exécutables – le tout dans le but supposé d’empêcher la température de la Terre d’augmenter de 1,2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Bonne chance pour contrôler la température de votre propre pièce à un degré près pendant une durée indéterminée, sans parler de celle de la planète entière. Pourtant, les responsables ont accepté le prétexte du virage vert, aussi douteux soit-il, et ont poursuivi leurs nouveaux investissements et projets. Le Green Deal européen était une pièce maîtresse de la stratégie occidentale, avec 1 800 milliards d’euros d’investissements.

Il est maintenant clair que l’UE n’a pas réussi à intensifier ses projets à temps pour compenser la crise énergétique désastreuse causée par sa décision géniale de sanctionner son propre approvisionnement en gaz depuis la Russie afin de le coller au président russe Vladimir Poutine. Malheureusement pour la première économie de l’UE, l’Allemagne, elle avait misé un peu trop de ses jetons sur des projets verts nationaux sans aucune alternative évidente à sa dépendance aux importations d’énergie (et en particulier au gaz russe) pour alimenter le principal moteur industriel de l’Europe.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est depuis efforcé – brûlant les lignes téléphoniques du Qatar au Canada – pour tenter de trouver des sources alternatives, sans solution immédiate en vue. Pendant ce temps, l’industrie allemande met en garde contre les fermetures tandis que les autorités se préparent au rationnement de l’énergie et de l’eau et à ce qui s’annonce comme un hiver très dur et précaire.

Berlin ne peut même pas récupérer des pièces réparées du Canada pour son propre pipeline commun Nord Stream 1 avec la Russie en raison des sanctions anti-russes occidentales bloquant leur expédition. Bien sûr, il y a une autre option qui traîne littéralement : le gazoduc Nord Stream 2 de Gazprom, qui avait été sanctionné par Washington dans un coup de force contre l’économie de l’UE avant même le conflit ukrainien. L’Allemagne refuse de l’allumer. Parce que, qu’est-ce qu’une petite urgence énergétique nationale quand on peut forcer Poutine à actionner un interrupteur pour rediriger le gaz vers un autre État-nation client, n’est-ce pas ? Ça lui apprendra, c’est certain.

A côté, en France, les responsables du deuxième moteur économique de l’UE ont encouragé la solidarité occidentale et les sanctions anti-russes, tandis que Paris profitait discrètement de sa position de premier importateur de gaz naturel liquéfié russe.

Si l’hypocrisie consistant à faire du footsie sous la table avec la Russie tout en chuchotant de douces promesses de plus d’armes au président ukrainien Volodymyr Zelensky n’était pas assez amusante, l’UE a également essayé de trouver un moyen de revenir aux anciennes habitudes énergétiques tout en prétendant qu’elles ‘re toujours sur un chemin vert.

La pénurie d’énergie due aux sanctions au milieu du conflit en Ukraine a créé un besoin encore plus désespéré de faire demi-tour sur les limites des énergies vertes et renouvelables. Ce qui explique pourquoi le Parlement européen a voté ce mois-ci pour déplacer officiellement les objectifs sur ce qui constitue l’énergie verte en changeant simplement l’étiquetage des investissements dans le gaz et l’énergie nucléaire en “vert”. Il faut presque plaindre les écologistes. Et après? Le récent retour de l’Allemagne au charbon sale dans son désespoir pour les sources d’énergie sera-t-il bientôt reclassé comme vert également ? A ce rythme, rien de surprenant.

Imaginez être un écologiste dans une conversation kafkaïenne avec un fonctionnaire de l’UE qui essaie de vous dire que les combustibles fossiles sont désormais «verts», tout comme un potentiel futur Tchernobyl, même si leur politique officielle a longtemps été exactement le contraire. Vous auriez l’impression d’être éclairé au gaz de la même manière qu’un partenaire prétendrait que vous avez dû imaginer que vous avez vu les SMS d’une autre personne sur son téléphone.

Certains responsables essaient au moins de faire semblant de s’en tenir à leur programme climatique, tout en faisant marche arrière dur et rapide sur la stratégie en réalité. Peut-être espèrent-ils que les gens ne le remarquent pas ou ne s’en soucient pas trop au milieu d’une pénurie d’énergie aussi grave et coûteuse. Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, est apparemment l’un de ces responsables. « D’une part, la crise climatique atteint son paroxysme. D’un autre côté, l’invasion de la Russie montre à quel point il est important d’éliminer progressivement les combustibles fossiles et de promouvoir l’expansion des énergies renouvelables. Habeck a déclaré en avril.

Mais cette position élevée était avant que l’impact des propres sanctions de l’UE n’envoie ses États membres se bousculer – directement vers tous les combustibles fossiles disponibles.

Changer la sémantique pour répondre aux intérêts économiques au grand dam des écologistes a sans doute commencé avec Paris. Avant le conflit ukrainien, la France avait longtemps ressenti la chaleur des écologistes à propos de ses centrales nucléaires, qui étaient négligées et laissées se corroder, en vue de les éliminer progressivement et de les fermer, pour les remplacer par des énergies renouvelables plus vertes. Mais ensuite, le président français Emmanuel Macron a résolu le problème de l’image nucléaire et de la dépendance du pays plus tôt cette année en faisant pression avec succès sur la Commission européenne pour qu’elle rédige une proposition étiquetant l’énergie et le gaz nucléaires comme verts, juste à temps pour que Macron promeuve une nouvelle “renaissance nucléaire” française et la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires dans sa campagne de réélection.

Ce qui était sale est maintenant magiquement propre, et ce qui était le passé sale est maintenant un avenir prometteur – le tout en un clin d’œil. Déplacez-vous sur les éoliennes et les panneaux solaires – l’avenir de l’énergie propre durable est le combustible fossile au gaz naturel et les réacteurs nucléaires dans ce qui est clairement un triomphe du pragmatisme sur l’idéologie.

Alors que Berlin, Paris et d’autres capitales européennes luttent pour remplacer le gaz russe tout en affrontant un hiver de pénuries potentielles d’énergie, tous les paris sont ouverts. Désolé, les écologistes. L’UE n’a plus le luxe de s’occuper du papier peint pendant que la maison brûle.