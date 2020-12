L’Union européenne a alloué une somme de plusieurs milliards d’euros à la Turquie pour financer le bien-être des réfugiés accueillis par le pays, après qu’Ankara s’est engagée à arrêter le flux de migrants illégaux et de réfugiés vers l’Europe.

«Aujourd’hui marque la finalisation de la passation de contrats de 6 milliards d’euros d’aide de l’UE aux réfugiés et aux communautés d’accueil en Turquie» a déclaré Nikolaus Meyer-Landrut, l’envoyé de l’UE à Ankara. Le déménagement a « Mettre un jalon important derrière nous, a déclaré le diplomate, ajoutant que les deux parties » se concentreront désormais à faire en sorte que les réfugiés et les communautés d’accueil bénéficieront de nos projets. «

En 2015, au plus fort de la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a vu arriver un million de personnes, principalement du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Le printemps suivant, le Conseil européen est parvenu à un accord avec la Turquie, qui accueille environ 3,6 millions de réfugiés syriens.

Ankara devait accepter le retour des migrants arrivant en Grèce et, en retour, s’est vu promettre 6 milliards d’euros (6,79 milliards de dollars) pour accueillir les migrants, ainsi que des voyages sans visa dans l’UE pour les Turcs.

Cependant, le gouvernement turc a longtemps accusé les dirigeants de l’UE de ne pas avoir tenu leurs promesses et, en mars de cette année, Ankara a déclaré qu’il n’empêcherait plus les réfugiés de se rendre en Europe.

Les fonds de l’UE ne seront pas versés directement au gouvernement turc, car ils ont déjà été affectés à des projets sociaux en Turquie, y compris le soutien à l’accès des réfugiés aux services de santé et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Ces derniers mois, les relations entre l’UE et la Turquie se sont détériorées, principalement à cause de l’exploration énergétique d’Ankara en Méditerranée orientale et des querelles qui en résultent avec la Grèce et Chypre.

La semaine dernière, un sommet du Conseil européen a annoncé qu’il prévoyait de nouvelles sanctions contre Ankara, ajoutant que l’UE était néanmoins «Prêt à continuer de fournir une assistance financière aux réfugiés syriens et aux communautés d’accueil en Turquie.»

