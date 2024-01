L’UE ajoute le leader politique du Hamas, Yahya Sinwar, à la liste des terroristes

Le Conseil de l’Union européenne (UE) a ajouté mardi Yahya Sinwar, le chef politique du Hamas, à sa liste de terroristes trois mois après le déchaînement du Hamas en Israël le 7 octobre.

Le Conseil a également ajouté Ahmed Khaled Muller, membre d’Al-Shabab en Somalie, à sa liste de sanctions autonomes contre l’Etat islamique et Al-Qaida. Muller a participé à des opérations de combat et commis des actes terroristes au nom d’Al-Shabab, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaida.

Ces individus ajoutés à la liste terroriste sont désormais soumis au gel de leurs fonds et autres avoirs financiers dans les États membres de l’UE, tandis qu’il est interdit aux opérateurs de l’UE de mettre à leur disposition des fonds et des ressources économiques.

Le Conseil a déclaré : “L’UE reste déterminée à prendre des mesures décisives contre ceux qui continuent de menacer la paix et la sécurité internationales en planifiant, en finançant et en commettant des attaques terroristes et en diffusant leur propagande meurtrière dans le monde entier”.

Le Conseil de l’UE avait déjà ajouté, le 8 décembre, Mohammed Deif, commandant général de la branche militaire du Hamas, la brigade Ezzedin al-Qassam, et Marwan Issa, commandant adjoint de la branche militaire du Hamas. Leurs fonds et avoirs financiers ont également été gelés.

Un drapeau de l’Union européenne flotte devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, Belgique, le 19 décembre 2019. (crédit : REUTERS/YVES HERMAN)

Le Conseil a déclaré que ces décisions confirment “la détermination de l’UE à contrer la menace terroriste persistante posée par Al-Qaïda, l’EIIL (Daest) et leurs filiales régionales”.

Ces listes de personnes, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes et soumis à des mesures restrictives ont été créées dans le cadre de la réponse de l’UE au terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001.

Ces listes sont révisées au moins tous les six mois. Il y a 13 personnes et 21 groupes et entités sur ces listes.

Israël et le Congrès juif européen saluent la décision

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a salué ce qu’il a qualifié de “décision juste et morale” de la part de l’UE.

“Cette décision est également le résultat de nos efforts diplomatiques visant à étrangler les ressources du Hamas, à le délégitimer et à lui interdire tout soutien”, a écrit Katz sur la plateforme de médias sociaux X. “Nous continuerons à éradiquer la racine du mal, en Gaza et partout où il lève la tête. »

Le Congrès juif européen (EJC) a également salué cette décision. “Cette décision est la bienvenue, correcte et logique”, a déclaré le président de l’EJC, Ariel Muzicant. « Le Hamas est une organisation terroriste, il n’y a aucune différence entre ses soi-disant ailes militaires et politiques et il va de soi que tous ses dirigeants devraient automatiquement figurer sur les listes de sanctions de l’UE et de ses États membres.

« La tragédie, dit-il, c’est qu’il a fallu le massacre du 7 octobre pour que l’on reconnaisse la nécessité de sanctionner Sinwar. Il devrait désormais être évident pour tous qui est le Hamas et qui sont ses dirigeants – une organisation terroriste engagée dans l’anéantissement d’Israël et le massacre des Juifs. »

Ismail Haniyeh crie au scandale, via son porte-parole

L’EJC a appelé l’Union européenne à « étendre automatiquement cette liste de sanctions à tous les hauts dirigeants politiques et militaires du Hamas, qu’il s’agisse de ceux directement impliqués dans la campagne terroriste à Gaza ou de ceux nichés dans les hôtels du Qatar et de la Turquie. L’Europe ne doit faire preuve d’aucune tolérance à l’égard du terrorisme, où que ce soit.»

Pendant ce temps, Taher Al-Nono, conseiller médiatique du chef du Hamas basé au Qatar, Ismail Haniyeh, a accusé l’UE de partialité et a appelé à mettre fin à ce qu’il a qualifié de « politique de deux poids, deux mesures ».

« Ce sont des sanctions ridicules et stupides parce que tout le monde sait que Yahya Al-Sinwar n’a ni actifs ni argent, ni en Palestine ni à l’extérieur », a-t-il déclaré à Reuters.

Yahya Sinwar vaut entre 1 et 3 millions de dollars, selon la BBC.

“Une telle décision n’a aucune valeur contre le Hamas, mais l’idée d’imposer des sanctions aux dirigeants de la résistance et au Hamas, qui résiste à l’occupation (israélienne), comme le prévoit le droit international, montre un parti pris en faveur de l’occupation.”