La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Fonds vert pour le climat (FVC) accorderont un prêt de 5 millions d’euros pour soutenir les nouvelles technologies vertes en Moldavie.

Le prêt à Moldova Agroindbank (MAIB) au titre du mécanisme de financement de l’économie verte (GEFF) de la BERD combine 3,75 millions d’euros de financement de la BERD et 1,25 million d’euros de cofinancement concessionnel du FVC, a déclaré la BERD le 22 décembre. Le financement du MAIB est le premier prêt à être mis à disposition dans le cadre du GEFF en Moldavie et devrait faciliter la transition du pays vers une économie plus durable, sobre en carbone et résiliente au changement climatique.

Selon la BERD, le prêt sera utilisé pour la rétrocession aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises pour des investissements dans des technologies et des services d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, tels que l’isolation thermique des bâtiments, à haut rendement énergétique. vitrage, éclairage LED, pompes à chaleur, systèmes de production photovoltaïque et de stockage d’énergie, véhicules électriques ainsi que lignes d’irrigation goutte à goutte, machines d’agriculture de conservation et équipements de récupération des eaux de pluie.

La BERD, avec des fonds du FVC et de la Turquie, aidera le MAIB dans le renforcement des capacités et dans la mise en œuvre et le suivi du programme. Les experts apporteront leur savoir-faire et sensibiliseront les clients du secteur privé aux technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. De plus, ils offriront un soutien à l’évaluation des projets et guideront les sous-emprunteurs vers des choix technologiques optimaux.

Le prêt devrait aider la Moldavie à réduire sa consommation d’énergie annuelle de 108 800 GJ par an, soit l’équivalent de la consommation d’énergie annuelle de plus de 6 000 ménages moldaves et des émissions de carbone de 9 880 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer plus de 5 000 véhicules particuliers des rues. , a déclaré la banque.

La BERD soutiendra également des activités visant à améliorer l’égalité des chances des femmes et des hommes d’accéder au financement des technologies vertes.

MAIB est la plus grande banque de Moldavie et un partenaire de longue date de la BERD.