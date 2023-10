L’UE affirme que l’Europe ne peut pas remplacer le soutien américain à l’Ukraine

Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s’adresse à la presse alors qu’il arrive au sommet de la Communauté politique européenne au Palacio de Congreso à Grenade, dans le sud de l’Espagne, le 5 octobre 2023.

Les dirigeants européens ont déclaré jeudi que le bloc des 27 pays ne serait pas en mesure de remplacer entièrement le soutien américain à l’Ukraine déchirée par la guerre, mais ont clairement indiqué qu’ils étaient « absolument convaincus » que le plus grand bailleur de fonds financier et militaire de Kiev parviendrait bientôt à un accord pour fournir une aide supplémentaire.

« Cela n’était certainement pas prévu et ce n’est certainement pas une bonne nouvelle, mais j’espère que cela ne constituera pas une position définitive des États-Unis », a-t-il poursuivi. « L’Ukraine a besoin du soutien de l’Union européenne, qui l’aura certainement et nous l’augmenterons. Mais aussi du soutien des Etats-Unis »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le bloc travaillait sur un plan de 50 milliards d’euros (52 milliards de dollars) pour Kiev de 2024 à 2027, le qualifiant de « très important car l’Ukraine a besoin de prévisibilité et de fiabilité dans son soutien budgétaire direct ».

La Russie s’est félicitée de l’annonce selon laquelle un nouveau projet de loi de financement américain avait été adopté sans aucune nouvelle aide à l’Ukraine. Viktor Bondarev, président du Comité de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération de Russie, dit via Telegram que « c’est le début de la fin pour l’Ukraine ».

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’est quant à lui déclaré « absolument convaincu » que les États-Unis continueraient à soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine.

« Pas du tout », a répondu Rutte lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que l’administration Biden ne réduise son soutien à Kiev.

Rutte a déclaré que de hauts membres démocrates et républicains de la Chambre des représentants des États-Unis s’étaient récemment rendus à La Haye et qu’ils étaient « totalement d’accord sur la nécessité de continuer à soutenir l’Ukraine, car il s’agit de nos valeurs communes ». [and] il en va de notre sécurité commune.