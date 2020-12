BRUXELLES (AP) – Le négociateur en chef de l’Union européenne a déclaré vendredi que le bloc et le Royaume-Uni entamaient une «dernière tentative» pour conclure un accord commercial post-Brexit, les droits de pêche de l’UE dans les eaux britanniques étant l’obstacle le plus notable restant à éviter changement chaotique et coûteux le nouvel an.

Michel Barnier a déclaré au Parlement européen qu’il « ne peut pas dire ce qui va se passer pendant cette ligne droite des négociations », qui ont déjà parcouru un long chemin en neuf mois de pourparlers. Il a qualifié cela de « situation très grave et sombre » avec les emplois de centaines de milliers de personnes en jeu.

Le Parlement européen a fixé une date butoir dimanche soir pour les pourparlers, car il devra encore approuver tout accord avant la fin de l’année, lorsqu’une période de transition après le départ de la Grande-Bretagne du bloc le 31 janvier expirera.

« C’est le moment de vérité », a déclaré Barnier. « Il nous reste très peu de temps – juste quelques heures. »

Un échec dans la conclusion d’un accord post-Brexit entraînerait davantage de chaos aux frontières au début de 2021, car de nouveaux tarifs ajouteraient à d’autres obstacles au commerce adoptés par les deux parties. Ces derniers jours, les discussions se sont enlisées sur deux questions principales: l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques et l’assurance d’une concurrence loyale entre les entreprises.

«Nous avons atteint les limites difficiles à casser», a déclaré Barnier.

Il a déclaré que l’UE comprenait et respectait le désir du Royaume-Uni de gouverner ses propres vagues, mais a déclaré qu’une «période d’ajustement crédible» devait être donnée, si les bateaux de l’UE doivent être expulsés des eaux britanniques malgré des siècles de tradition de partage.

En plus de cela, plus Londres refuse l’accès à ses eaux, plus l’UE peut imposer des droits et des tarifs.

«L’Union européenne doit également maintenir son droit souverain de réagir ou de compenser», a déclaré Barnier, soulignant que l’industrie britannique des produits de la mer est extrêmement dépendante des exportations vers le bloc des 27 nations. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait de la pêche et du contrôle britannique de ses eaux une demande clé dans la longue saga du départ de la Grande-Bretagne de l’UE.

Le Parlement européen a lancé un ultimatum de trois jours aux négociateurs pour qu’ils concluent un accord commercial s’ils veulent être en mesure de ratifier un accord cette année. Les législateurs européens ont déclaré qu’ils devront avoir les termes de tout accord devant eux d’ici dimanche soir s’ils doivent organiser un rassemblement spécial avant la fin de l’année.

Si un accord venait plus tard, il ne pourrait être ratifié qu’en 2021, car le parlement n’aurait pas assez de temps pour débattre de l’accord avant cela.

Un accord commercial garantirait l’absence de droits de douane et de quotas sur le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie associés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires sur les services.

Le Parlement britannique doit également approuver tout accord sur le Brexit, et la pause de Noël ajoute aux complications de synchronisation. Les législateurs devraient être en vacances du vendredi au 5 janvier, mais le gouvernement a déclaré qu’ils pouvaient être rappelés avec un préavis de 48 heures pour approuver un accord en cas de conclusion.

Bien que les deux parties souffrent économiquement d’un échec à conclure un accord commercial, la plupart des économistes pensent que l’économie britannique en subirait davantage, du moins à court terme, car elle est relativement plus dépendante du commerce avec l’UE que l’inverse.

Les deux parties ont déclaré qu’elles essaieraient d’atténuer l’impact d’un non-accord, mais la plupart des experts pensent que quelles que soient les mesures à court terme mises en place, les perturbations du commerce seront immenses.

