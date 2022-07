L’UE affirme que le PIB du bloc pourrait chuter de 1,5% par rapport au “scénario probable” d’une réduction de l’approvisionnement en gaz par la Russie

Une coupure complète des approvisionnements en gaz russe vers l’Europe, combinée à un hiver froid, pourrait réduire le produit intérieur brut moyen de l’Union européenne jusqu’à 1,5% si les pays ne se préparent pas à l’avance, a déclaré mercredi la Commission européenne.

L’exécutif européen a proposé un objectif volontaire pour les États membres de réduire leur consommation de gaz de 15% jusqu’en mars afin de se préparer à d’éventuelles nouvelles coupures de gaz en provenance de Russie. Il a déclaré qu’une coupure complète de la Russie au cours d’un hiver moyen pourrait réduire le PIB moyen de l’UE jusqu’à 1% si les pays ne se préparent pas.

L’Europe se précipite pour remplir son stockage de gaz avant l’hiver et construire un tampon au cas où Moscou restreindrait davantage les approvisionnements en représailles au soutien européen à l’Ukraine après l’invasion russe.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, l’UE a approuvé des interdictions sur le charbon russe et la plupart du pétrole qui entreront en vigueur plus tard cette année, mais cela n’a pas inclus le gaz naturel car le bloc de 27 nations dépend du gaz pour alimenter les usines, produire de l’électricité et chauffer les maisons. Maintenant, il craint que le président russe Vladimir Poutine coupe de toute façon le gaz pour tenter de semer la pagaille économique et politique en Europe cet hiver.

“Jusqu’à présent, les économies au niveau de l’UE ont été égales à 5 % et ce n’est clairement pas suffisant. Nous devons donc commencer, coordonner, des programmes d’économies dès maintenant, si nous ne voulons pas faire face au pire scénario au milieu de l’hiver”, a déclaré le chef de la politique énergétique de l’UE, Kadri Simson, lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Le Fonds monétaire international a récemment averti qu’une coupure de gaz en Russie pourrait plonger les économies européennes dans la récession, aggravant une crise du gaz qui a fait grimper les factures des consommateurs.

“L’arrêt partiel des livraisons de gaz affecte déjà la croissance européenne, et un arrêt complet pourrait être beaucoup plus sévère”, a averti l’IMFBlog. Il a ajouté que le produit intérieur brut de pays membres comme la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque pourrait diminuer jusqu’à 6 %.

L’Italie, un pays déjà confronté à de graves problèmes économiques, “serait également confrontée à des impacts importants”, a-t-il déclaré.

“La Russie nous fait chanter”

La Commission européenne a proposé mercredi un objectif volontaire pour tous les pays de l’UE de réduire leur consommation de gaz de 15 % d’août à mars, par rapport à leur consommation moyenne au cours de la même période de 2016 à 2021.

La proposition permettrait également à Bruxelles de rendre l’objectif obligatoire en cas d’urgence d’approvisionnement – si l’UE déclare un risque substantiel de graves pénuries de gaz. Alors que l’UE a acquis une autorité centralisée sur les politiques monétaires, commerciales, antitrust et agricoles, les gouvernements nationaux ont jalousement gardé leurs pouvoirs sur les questions énergétiques.

“La Russie nous fait chanter. La Russie utilise l’énergie comme une arme”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

“Et donc, en tout état de cause, qu’il s’agisse d’une coupure majeure partielle du gaz russe ou d’une coupure totale du gaz russe, l’Europe doit être prête.”

Le règlement doit être approuvé par une majorité renforcée de pays de l’UE. Les diplomates des pays de l’UE devraient en discuter vendredi, dans le but de l’approuver lors d’une réunion d’urgence des ministres de l’énergie des pays le 26 juillet.

Le plan a déjà rencontré la résistance de certains pays, qui estiment que leurs plans d’urgence n’ont pas besoin d’un coup de pouce de l’UE. Les pays seraient tenus de mettre à jour leurs plans de gaz d’urgence d’ici la fin septembre pour montrer comment ils atteindront l’objectif de l’UE.

REGARDER l Les sanctions pèsent, mais Poutine trouvera d’autres moyens de financer la guerre, selon un économiste : Pourquoi la saisie de superyachts russes ne ralentit pas la machine de guerre de Poutine Les sanctions occidentales et la saisie de superyachts font grimper les prix des articles de tous les jours à travers la Russie et créent des maux de tête pour les oligarques, mais les experts disent que ce n’est pas suffisant pour épuiser le trésor de guerre de Vladimir Poutine ou faire chuter l’économie.

Parmi ceux qui s’opposent aux objectifs obligatoires de l’UE figure la Pologne, qui a rempli son stockage de gaz à 98 % de sa capacité après que la Russie a coupé son approvisionnement en gaz en avril. Le stockage des autres est moins plein — celui de la Hongrie, par exemple, est à 47 pour cent.

Mais les responsables de l’UE disent qu’il est crucial de s’assurer que tous les pays agissent maintenant, plutôt que d’attendre de réagir si la Russie coupe l’approvisionnement.

“Nous devons être proactifs. Nous devons nous préparer à une éventuelle perturbation complète du gaz russe. Et c’est un scénario probable. C’est ce que nous avons vu dans le passé”, a déclaré von der Leyen.

Ménages exemptés de bordures

Moscou fournissait 40% du gaz de l’UE avant son invasion de l’Ukraine, mais les flux vers l’Europe depuis la Russie sont depuis tombés en dessous de 30% de la moyenne 2016-2021.

Bruxelles a suggéré des mesures que les gouvernements peuvent prendre pour réduire la consommation de gaz, y compris des enchères pour compenser les industries qui réduisent la consommation de gaz et des limites sur les températures de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments publics. Les gouvernements devraient également décider de l’ordre dans lequel ils forceraient les industries à fermer en cas d’urgence d’approvisionnement.

Les ménages sont classés comme “consommateurs protégés” en vertu des règles de l’UE et seraient à l’abri de telles restrictions.

Pendant ce temps, les livraisons de gaz devraient reprendre jeudi via le gazoduc russe Nord Stream 1 vers l’Allemagne, après un entretien annuel qui a poussé le Canada au milieu d’une controverse.

Les turbines du pipeline sont restées à Montréal chez Siemens Energy pour des réparations, mais le gouvernement canadien a annoncé une suspension temporaire et révocable des sanctions contre la Russie afin qu’elles puissent être renvoyées en Europe.

REGARDER l Le ministre des Ressources naturelles du Canada défend le retour des éoliennes : Le retour des turbines “n’est pas un pari” malgré le risque que la Russie puisse de toute façon couper le gaz : ministre “Nous devions retirer les excuses du président Poutine quant à la raison pour laquelle le pipeline Nord Stream pourrait être fermé”, a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, à propos de la décision du Canada de rendre les turbines russes sanctionnées, insistant sur le fait que la décision n’est pas un pari.

Les ministres du gouvernement fédéral ont défendu la décision, affirmant qu’elle était nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques de l’Allemagne. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a critiqué Ottawa à propos de cette décision, avertissant que Poutine y verrait un signe de faiblesse.

L’arrivée des turbines ne peut pas être utilisée comme excuse pour ne pas reprendre les livraisons à la fin de la maintenance du pipeline, a déclaré von der Leyen.

“Il est déjà en transit, il n’y a donc aucun prétexte pour ne pas livrer de gaz. D’ailleurs, il y a potentiellement aussi des turbines alternatives qui conviennent. Ce n’est pas la seule et unique turbine au monde qui convient. Il y a des turbines identiques”, a-t-elle déclaré. .