L’UE adopte un nouveau cadre pour le transfert de données vers les États-Unis

Le transfert de données entre l’Europe et les États-Unis a été jugé illégal en 2020 par un tribunal de l’UE. Maintenant, près de trois ans plus tard, la Commission européenne a annoncé l’adoption d’une nouvelle décision d’adéquation, qui permet essentiellement à des entreprises comme Facebook, Google et Apple de stocker des données sur les utilisateurs européens sur leurs serveurs américains.

Le cadre UE-États-Unis sur la confidentialité des données introduit de nouvelles garanties contraignantes pour répondre à toutes les préoccupations soulevées par la Cour de justice européenne, lit-on dans un communiqué de presse publié par la Commission. Les services de renseignement américains ne seront toujours pas autorisés à accéder aux données de l’UE, et une cour de révision de la protection des données accessible à tous les Européens sera créée.

Le cadre a effectivement introduit des mécanismes améliorés de protection des données à caractère personnel, et l’UE estime que les États-Unis se conformeront à un nouvel ensemble détaillé d’obligations en matière de confidentialité – par exemple, l’obligation de supprimer les données à caractère personnel lorsqu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles a été collecté.

La décision intervient quelques mois seulement après que Meta a été condamné à une amende de 1,2 milliard d’euros (1,32 milliard de dollars) par l’UE pour un problème similaire – le transfert de données à des tiers qui ne respectaient pas les exigences de sécurité. Il est important de noter que cette décision d’adéquation peut encore faire l’objet d’un recours devant la plus haute juridiction du bloc (Cour de justice de l’UE) par les militants de la protection de la vie privée dans les mois à venir, car elle « manque de clarté » sur les droits fondamentaux à la vie privée.

