L’UE adopte officiellement une loi exigeant une norme de charge unique pour l’électronique

Une loi historique obligeant Apple et d’autres fabricants d’électronique à adopter l’USB-C comme norme de charge universelle dans l’Union européenne a levé son dernier obstacle procédural, après que les États membres de l’UE ont voté pour approuver la législation lundi.

La nouvelle loi, qui vise les smartphones, les tablettes, les appareils photo numériques, les haut-parleurs portables et un large éventail d’autres petits appareils, est la première du genre dans le monde. Il vise à rationaliser le nombre de chargeurs et de câbles auxquels les consommateurs doivent faire face lorsqu’ils achètent un nouvel appareil, et à permettre aux utilisateurs de mélanger et assortir les appareils et les chargeurs, même s’ils ont été produits par différents fabricants.

Apple pourrait être parmi les plus touchés par la législation. Le fabricant d’iPhone a toujours exigé des utilisateurs qu’ils chargent leurs appareils mobiles à l’aide d’un connecteur de charge propriétaire connu sous le nom de Lightning ; selon les nouvelles règles, Apple serait obligé de migrer loin de Lightning dans ses appareils vendus dans l’UE. Ce changement, qu’Apple serait en train de tester pour les iPhones, pourrait également s’étendre aux appareils qu’Apple vend sur d’autres marchés.

La loi européenne doit encore être signée par les présidents du Parlement européen et du Conseil européen, selon un communiqué, mais ceux-ci sont considérés comme des formalités. Plus tôt ce mois-ci, la législation a reçu l’approbation finale des législateurs de l’UE.

En plus de couvrir les nouveaux petits appareils électroniques mis sur le marché à la fin de 2024, les règles s’étendront également aux appareils électroniques plus grands tels que les ordinateurs portables à partir de 2026. Cela engagera également les responsables européens à rationaliser les normes de recharge sans fil, une technologie qui est ne fait que se généraliser.