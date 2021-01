«Des années ont été passées à essayer de garantir que les marchandises circuleront librement et qu’il n’y aura pas de frontière rigide et la nuit dernière, l’UE a tiré le cordon d’urgence sans suivre aucun des processus prévus dans le protocole si une partie veut le suspendre.

« Et ils ont fait cela, à mon avis, sans aucune compréhension de l’Accord du Vendredi Saint, de la sensibilité de la situation en Irlande du Nord, et c’était un acte presque Trumpien.

«Les relations sont complexes, nous devons consacrer beaucoup, beaucoup plus de temps, beaucoup, beaucoup plus d’argent et beaucoup, beaucoup plus de ressources à la bonne marche de cette relation. L’UE a fait un gros effort hier soir, mais nous devons tous travailler dans le intérêts de la préservation de l’Irlande du Nord.