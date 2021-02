L’UE accuse la Grande-Bretagne de ne pas avoir respecté l’accord du Brexit à la frontière de l’Irlande du Nord

Faisant preuve au parlement irlandais, M. Sefcovic a identifié de nombreuses «lacunes» dans l’observation de l’accord par le Royaume-Uni, se plaignant que les contrôles aux postes frontières ne sont pas effectués et que les fonctionnaires de l’UE n’ont pas accès aux données sur les importations conformément à l’accord.

Mais il a écarté les suggestions selon lesquelles le protocole et sa frontière douanière dans la mer d’Irlande pourraient être supprimés, insistant pour que Bruxelles le considère comme la solution pour la paix et la stabilité en Irlande du Nord.

Interrogé sur les rapports du week-end selon lesquels Michael Gove envisageait un plan «d’application mutuelle» qui pourrait restaurer une frontière terrestre contrôlée par l’UE et le Royaume-Uni, il a noté que le chancelier du duché de Lancastre avait «réitéré son plein soutien» à l’arrangement existant lorsque ils se sont rencontrés à Londres la semaine dernière.

M. Sefcovic a présenté des excuses pour la menace du 29 janvier de la Commission d’invoquer l’article 16 du protocole pour empêcher l’Irlande du Nord d’être utilisée comme porte dérobée pour les exportations de vaccins contre le coronavirus vers le Royaume-Uni.

Il a blâmé une «erreur administrative» pour cette décision d’urgence, qui, selon lui, a été commise à un moment où la Commission subissait une pression intense sur la pénurie de vaccins pour les ressortissants de l’UE, mais a été annulée en quelques heures.

Un nouveau système de «chambre de compensation» est en cours d’introduction pour éviter des erreurs similaires à l’avenir, a-t-il déclaré.

Mais il a été critiqué par les parlementaires irlandais pour ce que l’un d’eux a qualifié d ‘«erreur de recrue». Le sénateur Vincent Martin a déclaré que ce n’est que grâce à une intervention rapide de Dublin que «le Titanic n’a pas touché l’iceberg».

M. Sefcovic a déclaré que la Commission «regrette profondément» la manière dont elle a traité la question.

Mais il a déclaré à la commission des affaires européennes du parlement irlandais: «En fin de compte, en trois heures, nous avons réussi. L’article 16 n’a jamais été activé et je peux vous assurer que la Commission a retenu la leçon et que la Commission fera tout son possible pour protéger la paix en Irlande du Nord, comme elle l’a fait tout au long du processus du Brexit. »

M. Sefcovic a déclaré que Bruxelles prévoyait des problèmes d’approvisionnement en articles tels que des aliments frais et de la viande réfrigérée aux supermarchés d’Irlande du Nord dans le cadre des nouveaux arrangements, et a offert au Royaume-Uni une extension de transition pour se préparer. Mais il a dit que Londres avait répondu qu’avec un délai de grâce de quelques mois avant la mise en œuvre complète, «nous serons prêts». M. Gove demande maintenant la prolongation du délai de grâce jusqu’en janvier 2023.

Le vice-président de la Commission a déclaré qu’il était clair depuis le début que le retrait du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière de l’UE était «une opération massive» et qu’il n’était «pas possible d’empêcher toutes les perturbations».

Mais il a déclaré que l’engagement de l’UE envers le protocole était «indéfectible».

Et il a ajouté: «Nous devons également comprendre que la mise en œuvre du protocole est une responsabilité partagée. Ce doit toujours être une rue à double sens. «

Il a déclaré qu’il avait signalé des «lacunes» dans l’application par le Royaume-Uni de l’accord à M. Gove la semaine dernière.

L’utilisation de postes de contrôle aux frontières (PCA) aux ports d’entrée en Irlande du Nord était «très importante pour la protection de l’intégrité du marché unique», mais les postes n’étaient «pas encore pleinement opérationnels» et les contrôles officiels n’étaient «actuellement pas effectués en respect du protocole d’accord de retrait », a-t-il déclaré.

«Nous voyons encore très peu de contrôles d’identité, un nombre très limité de contrôles physiques, autres que sur les animaux vivants, les poissons vivants et les plantes. En outre, je dois dire que nous nous sommes mis d’accord, par exemple, sur certaines étiquettes d’emballage. Et cela ne se fait pas non plus comme nous l’avons convenu, y compris les déclarations du Royaume-Uni sur les certificats de santé, etc.

Il a déclaré qu’une opération douanière sans heurts nécessiterait «des PCA appropriés et pleinement opérationnels» ainsi que l’accès des fonctionnaires de l’UE aux systèmes informatiques «comme nous en avons convenu et comme le Royaume-Uni l’a déclaré unilatéralement en décembre».

Mais il a déclaré au comité: «Nous n’avons toujours pas cet accès aux opérations en temps réel dans les systèmes informatiques.»

Le manque d’accès aux données empêchait l’UE d’évaluer si le système des commerçants de confiance et les certificats de santé simplifiés demandés par le Royaume-Uni étaient «correctement utilisés», a-t-il déclaré.

« Je peux continuer encore et encore, avec les colis et le courrier, etc. », a déclaré M. Sefcovic. «Il y a vraiment beaucoup de choses que nous avons convenu de faire et nous avons fait tout notre possible de notre côté et nous avons maintenant besoin de la réponse des autorités britanniques.

M. Sefcovic a déclaré que la relation post-Brexit entre l’UE, le Royaume-Uni, la République et l’Irlande du Nord nécessiterait une «prise en charge quotidienne» et des «adaptations» à la vie économique de l’île d’Irlande, a-t-il déclaré.