BRUXELLES – Après une session de négociation qui a duré toute la nuit, les dirigeants de l’Union européenne ont convenu vendredi matin de réduire les émissions nettes de carbone de 55% au cours de la prochaine décennie par rapport aux niveaux mesurés en 1990, surmontant les préoccupations des pays encore fortement dépendants du charbon et franchissant une étape critique dans l’effort de devenir climatiquement neutre d’ici 2050. Les dirigeants européens, désireux de se positionner à la pointe de la lutte mondiale contre le changement climatique, n’avaient pas réussi en octobre à trouver un accord sur un objectif encore moins ambitieux de 40%. Mais après un accord sur un budget de 2,2 billions de dollars hier soir – avec des milliards réservés aux États membres à dépenser pour la transition vers une économie plus verte – l’élan en faveur d’une politique environnementale consensuelle s’est accéléré. Peu après l’aube, Charles Michel, le chef du groupe des dirigeants européens, a annoncé la nouvelle sur Twitter.

«L’Europe est le leader de la lutte contre le changement climatique», a-t-il écrit. «Nous avons décidé de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030.» La décision sur le nouvel objectif arrive juste à temps pour le sommet des Nations Unies sur le climat de samedi, où elle sera annoncée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le bras exécutif du bloc. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que «cela valait la peine de perdre une nuit de sommeil» à cause de l’accord sur le climat. «Je ne veux pas imaginer ce qui se serait passé si nous n’avions pas été en mesure d’obtenir un tel résultat», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse vendredi, à l’issue de la réunion. Pourtant, les détails et le libellé de l’accord sont restés vagues après de nombreuses heures de négociations souvent tendues, laissant à la commission le soin d’en préciser les détails. Les discussions du jour au lendemain sur le climat, qui ont été déclarées comme l’une des principales priorités de l’Union européenne, ont été entravées par les divisions familières entre les pays plus riches d’Europe occidentale qui poussent pour des objectifs plus ambitieux, et une poignée d’États d’Europe de l’Est, dirigés par la Pologne, qui dépendent fortement du charbon.

Ils se sont battus pour des dispositions plus détaillées sur la manière dont Bruxelles les soutiendrait dans la transition, demandant que les nouvelles règles tiennent compte des différentes circonstances. Dans un geste envers les gouvernements d’Europe de l’Est, les dirigeants de l’UE ont décidé que l’objectif devait être atteint par le bloc collectivement – donnant effectivement aux pays dépendants du charbon plus de temps pour faire la transition de leur consommation d’énergie. Pour la première fois, les émissions des forêts et de l’utilisation des terres – qui absorbent plus de dioxyde de carbone qu’elles émettent – seront incluses dans l’objectif, ce qui, selon les militants pour le climat, pourrait affaiblir le résultat.

Les dispositions légales qui garantiraient la conformité doivent encore être élaborées dans les mois à venir et l’accord doit être approuvé par la Commission et le Parlement européen, qui milite pour une réduction encore plus ambitieuse de 60%. Cinq ans après que les accords de Paris sur le climat aient réuni pour la première fois les pays riches et pauvres dans un traité juridiquement contraignant s’engageant à endiguer la hausse des températures mondiales, la Commission européenne a présenté des plans en mars pour une loi sur le climat qui rendrait le bloc neutre en carbone d’ici 2050. Il fait partie d’un ensemble de politiques plus large appelé le Green Deal. Mais certains militants pour le climat ont exprimé leur scepticisme à l’époque, affirmant qu’il manquait d’objectifs intermédiaires et de détails clés sur la façon dont l’objectif serait transformé en réalité. On s’attend maintenant à ce que les objectifs de 2030 rendent la neutralité climatique plus crédible, ont déclaré des analystes. «Les dirigeants européens ont convenu d’un nouvel objectif, avec de nouveaux fonds, et un aperçu de ce qui sera nécessaire pour y parvenir», a déclaré Manon Dufour de l’E3G, un institut de recherche sur le climat basé à Bruxelles. «Maintenant, le travail commence.»