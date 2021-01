La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a déclaré le 18 janvier que la banque accélérait la transition de la Pologne des combustibles fossiles avec la construction de deux nouveaux parcs éoliens.

Selon la banque, la BERD accorde un prêt de 117 millions PLN (26 millions d’euros équivalent) pour un projet dans le nord-est du pays d’une capacité totale installée de 51,4 MW: Mława (37,4 MW), situé à environ 110 km au nord-ouest de Varsovie et Grajweo (14 MW), 60 km au sud-ouest de Suwałki. Le financement de la BERD sera complété par un prêt parallèle de la DNB.

Les parcs éoliens seront construits et exploités par une coentreprise entre le Taaleri SolarWind Fund II, un fonds géré par le gestionnaire et développeur de fonds renouvelables basé à Helsinki, Taaleri Energia, et Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company. Les deux parcs éoliens bénéficieront du programme polonais de soutien aux énergies renouvelables (contrat pour la différence) pour une partie de leurs productions respectives à la suite de leurs offres réussies lors de l’enchère de décembre 2019.

La Pologne s’est engagée à réduire sa dépendance à l’égard de la production d’énergie à partir du charbon avec des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine. Les nouvelles centrales éoliennes contribueront à réduire les émissions annuelles de CO2 d’environ 126 000 tonnes par an et contribueront à atteindre la contribution de la Pologne aux objectifs climatiques et énergétiques de l’UE pour 2030, qui comprennent une réduction d’au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre.

Directeur de la BERD pour l’énergie EMEA Harry Boyd-Carpenter a réitéré l’engagement de la banque à soutenir l’expansion de l’énergie verte en Pologne. «Nous sommes ravis d’unir nos forces avec nos partenaires pour saisir cette opportunité pour mettre le pays sur la voie d’un avenir énergétique nouveau et durable», a-t-il déclaré.

Masdar Business Development & Investment, Directeur des énergies propres Ahmed Al Awadi a déclaré que son entreprise partage l’engagement de la BERD à soutenir le développement de l’énergie verte et se félicite de son soutien dans cette nouvelle entreprise passionnante. «Masdar a été un catalyseur pour les énergies renouvelables et l’innovation dans les technologies propres dans plus de 30 pays à travers le monde, et nous nous engageons à aider la Pologne à atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques», a-t-il déclaré. «Nous sommes également impatients de renforcer encore notre partenariat avec Taaleri Energia grâce à cette entreprise», a-t-il ajouté.

Directeur général de Taaleri Energia Kai Rintala a déclaré que son entreprise était très satisfaite du quatrième investissement du fonds Taaleri SolarWind II. «Cet investissement dans l’éolien polonais est soutenu par la demande croissante d’énergie propre et par une combinaison du programme Contracts for Difference et de la disponibilité de contrats commerciaux de prélèvement sur le marché polonais. La BERD est déjà un investisseur dans notre fonds et nous sommes ravis qu’elle finance également ce projet. Les équipes locales de la BERD et son expertise dans les énergies renouvelables en Europe centrale et orientale en font un partenaire précieux pour nous dans la région », a déclaré Rintala.

Depuis le début de ses activités en 1991, la BERD a investi 10,8 milliards d’euros dans 453 projets de tous les secteurs de l’économie. Soutenir la transition verte du pays par des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique reste l’une des priorités de la Banque en Pologne.