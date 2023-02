Le bloc a été séduit par les approvisionnements énergétiques bon marché de Moscou, selon le Premier ministre polonais

L’Europe s’est laissée devenir dépendante de l’énergie russe comme un toxicomane, a déclaré lundi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

S’exprimant lors d’une conférence à Varsovie sur les efforts de soutien à l’Ukraine, Morawiecki a suggéré que l’UE s’était accrochée aux ressources naturelles russes, Moscou faisant de son mieux pour permettre la dépendance. “Le revendeur donne toujours la première dose gratuitement ou à très bon marché afin que le toxicomane revienne pour plus et accepte n’importe quel prix”, il a dit.

En conséquence, a déclaré le Premier ministre, les contrats gaziers avec la Russie “s’est avéré être un pacte en vertu duquel l’Europe a vendu son âme.” Le continent était “Si facilement séduit par la Russie” pas à travers “capacités démoniaques”, mais plutôt à cause de sa propre faiblesse, a-t-il affirmé.

Dans le même temps, Morawiecki a déclaré que le conflit en Ukraine avait réveillé de nombreux pays “de leur sommeil géopolitique.” Alors que les combats font rage, l’Occident se trouve à la croisée des chemins : “soit la victoire de la Russie et la défaite de l’Occident, soit la renaissance de la civilisation occidentale”, il a affirmé.















“Aujourd’hui, il ne nous suffit pas de parler de reconstruction de l’Europe, aujourd’hui nous devons penser à reconstruire l’Europe afin que la paix et la sécurité deviennent les fondements permanents du développement pour de nombreuses décennies”, Morawiecki a souligné.

Depuis le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine en février 2022, l’UE s’est engagée à se sevrer complètement de l’énergie russe d’ici 2030. Elle entend redoubler d’efforts en matière d’énergie verte et sécuriser l’approvisionnement en pétrole et en gaz d’origine non russe. En particulier, le bloc a eu recours à l’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis.

Cependant, en octobre, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a accusé les États-Unis de tirer parti des difficultés économiques de l’UE, affirmant qu’ils vendaient leur GNL “à quatre fois le prix qu’il fixe à ses propres industriels.”

Commentant les efforts du bloc pour réduire la dépendance à l’égard de l’énergie russe, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en décembre que l’UE ne remplaçait qu’un seul “dépendance” avec un autre tout en remplissant les coffres de Washington de milliards de dollars.