L’UE a un “plan B” si la Hongrie oppose son veto à une aide de 50 milliards d’euros à l’Ukraine

La Hongrie entretient des liens plus étroits avec Moscou

L’Ukraine a besoin du soutien continu de l’UE dans sa guerre contre la Russie

L’ouverture des négociations sur l’adhésion de Kiev à l’UE nécessite le soutien de la Hongrie

BRUXELLES/BUDAPEST, 10 novembre (Reuters) – L’Union européenne sera en mesure de contourner tout veto hongrois et d’accorder à l’Ukraine 50 milliards d’euros (53,4 milliards de dollars) d’aide, ont déclaré des responsables de l’Union, alors que Kiev peine à repousser l’invasion russe de 21 mois. dans la guerre.

L’exécutif de l’UE a proposé d’élargir le soutien budgétaire pour aider l’Ukraine à payer les salaires et à faire face à d’autres dépenses alors que le conflit se poursuit, et les 27 États membres de l’UE doivent voter sur ce paquet lors d’un sommet les 14 et 15 décembre à Bruxelles.

Mais certains craignent que cette aide ne soit bloquée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a vanté ses liens avec Moscou et s’est opposé à un soutien similaire dans le passé. De tels versements à partir du budget commun de l’UE nécessitent le soutien unanime de tous les États membres.

Interrogé pour commentaires, le porte-parole du gouvernement hongrois, Zoltan Kovacs, a déclaré que toute aide financière à l’Ukraine devrait être distincte du budget de l’UE. Il a déclaré que l’UE avait besoin d’une nouvelle stratégie pour l’Ukraine et que toutes les décisions financières devraient en découler.

Si Budapest exerce son veto, deux responsables européens ont déclaré que le bloc avait un moyen de contourner ce problème en demandant à chacun des autres gouvernements de l’UE de mettre en place son propre plan d’aide avec Kiev. Dans l’ensemble, les accords bilatéraux aboutiraient au même résultat.

“La Hongrie risque de trop abuser de sa chance. Nous préférerions les avoir à bord, mais il arrive un moment où les gens en ont assez que Budapest prenne tout le monde en otage. La solution de contournement est fastidieuse, mais nous l’avons si besoin est”, a déclaré un responsable européen.

Un deuxième responsable européen, qui s’est également exprimé sous couvert d’anonymat, a abondé dans le même sens. “La question de l’argent pour l’Ukraine sera résolue d’une manière ou d’une autre, Kiev bénéficiera du soutien de l’UE”, a déclaré le responsable.

DES MILLIARDS EN JEU

L’année dernière, la Hongrie a opposé son veto à une proposition similaire visant à accorder 18 milliards d’euros d’aide financière à l’Ukraine en 2023.

Après des mois de querelles, Budapest a finalement accepté le paquet après avoir obtenu ce qu’il considère comme des concessions du bloc sur l’aide à la Hongrie et après avoir entendu que l’UE utiliserait une solution de contournement similaire pour le faire adopter de toute façon.

Lorsqu’on lui a demandé si l’UE suivrait à nouveau cette voie si nécessaire, le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, a déclaré cette semaine :

“L’année dernière, nous discutions effectivement du ‘Plan B’… Mais nous avons pu éviter ce scénario l’année dernière. J’espère que nous pourrons également éviter ce scénario cette année.”

Au pouvoir depuis plus d’une décennie, Orban est engagé dans des batailles de plus en plus acharnées avec d’autres pays de l’UE sur toute une série de questions, notamment les normes démocratiques, la politique étrangère, la migration et les droits des LGBT.

Cependant, selon les règles de l’UE, la stratégie consistant à contourner la Hongrie ne peut pas être appliquée à une décision attendue en décembre sur l’opportunité d’entamer des négociations d’adhésion à l’UE avec Kiev, un prix convoité pour l’Ukraine alors qu’elle lutte contre la Russie.

Cette décision nécessite l’unanimité des 27 membres de l’UE, ce qui est loin d’être certain étant donné la position d’Orban sur la guerre. S’exprimant séparément vendredi, Orban a déclaré qu’il était opposé au lancement de négociations d’adhésion avec Kiev.

Il a également déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre cette affaire et ses différends sur les milliards d’euros de fonds européens destinés à la Hongrie, suspendus pour des raisons de démocratie.

Des responsables européens ont déclaré à Reuters le mois dernier qu’ils envisageaient de débloquer au moins une partie de cet argent alors que le bloc cherche à remporter le vote d’Orban pour l’Ukraine. Les responsables ont toutefois insisté sur le fait que Budapest devait encore remplir les conditions nécessaires.

(1$ = 0,9369 euros)

Reportage supplémentaire de Jan Strupczewski ; Écrit par Gabriela Baczynska; Montage par Andrew Heavens et Toby Chopra

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.