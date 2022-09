Certains analystes et politiciens disent que l’UE a réglé ses problèmes énergétiques – mais ce n’est pas tout à fait vrai

Au milieu de la crise énergétique imminente de l’Union européenne et des signes de troubles sociaux qui l’accompagnent, certains brossent désormais un tableau plus rose de ce qui attend le bloc. Journalistes et universitaires pointent maintenant vers un rapport de Goldman Sachs qui dit que l’Europe a “résolu avec succès” sa crise de pénurie de gaz grâce aux pénuries de la demande dans la région et dans le monde, ce qui entraîne une abondance de capacité de réserve.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est lui aussi joint à l’optimisme mardi en déclarant que son pays “probablement passer cet hiver” et être indépendant énergétiquement de la Russie d’ici 2023. Cela vient après un programme d’aide de 13 milliards d’euros visant à aider les citoyens et les entreprises à faire face à la hausse des prix des services publics. Même des pays plus petits, comme la République tchèque voisine, ont fait allusion à des signes positifs, le ministre des Finances Zbynek Stanjura ayant déclaré aux parlementaires jeudi dernier que le pays disposait d’approvisionnements énergétiques suffisants pour cet hiver.

Tout cela est remarquable car Scholz a fait face à une opposition au sein de son propre parti, y compris son flanc gauche exigeant un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et des négociations avec la Russie. Il y a maintenant des protestations constantes dans toute l’Allemagne à propos de la crise de l’énergie. De même, le gouvernement tchèque a fait face à de vives critiques de la part de l’opposition concernant sa politique. Il y a quelques semaines à peine, la capitale tchèque, Prague, a été le théâtre d’environ 70 000 manifestants contre la hausse des prix de l’énergie. Les manifestants ont appelé à la neutralité militaire et à des négociations avec les fournisseurs de gaz russes.

Dans une colonne précédente, j’ai dit que les troubles sociaux à Prague n’étaient qu’un signe de ce qui est à venir pour le reste de l’Europe cet automne et cet hiver. Dois-je ravaler mes mots maintenant après ces prévisions optimistes ?

La réponse courte est non. Mais d’abord, il faut noter à quel point la situation est fluide. La semaine dernière, Goldman Sachs chantait un air différent, affirmant que «le marché continue de sous-estimer la profondeur, l’ampleur et les répercussions structurelles de [energy] crise pétrolière – nous pensons que les répercussions seront encore plus profondes que la crise pétrolière des années 1970. »

Aussi, notamment, Goldman Sachs n’est pas la seule institution financière au monde. BlackRock a déclaré lundi dans une note que le «crise énergétique entraînera une récession en Europe, comme nous le soutenons depuis mars » et que la crise s’est aggravée, pas améliorée. Les analystes ont noté que certains pays européens n’ont jamais compté uniquement sur les réserves de gaz pour alimenter leurs économies pendant l’hiver, ce qui soulève des questions sur l’efficacité des politiques de rationnement.

Dans le même temps, il est important de reconnaître que même si les réserves sont suffisantes pour faire passer cet hiver aux consommateurs européens, cela ne dit rien sur les années à venir. La construction d’infrastructures énergétiques, y compris des éléments tels que des pipelines, des réacteurs nucléaires et même des sources renouvelables, prend un temps précieux. C’est pourquoi un analyse hypothétique de l’impact sur l’économie tchèque si tout le gaz russe vers le pays était arrêté mettait l’essentiel de l’impact sur 2023 et 2024.

Cette prédiction, établie juste avant que Nord Stream 1 ne soit annoncé définitivement inactif jusqu’à la levée des sanctions occidentales, concluait que le produit intérieur brut (PIB) chuterait de 2,9 % en 2023 et de 1,6 % en 2024. C’est, par définition, un minimum récession de deux ans due uniquement à l’arrêt du gaz russe. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui se trouve au-delà de ce point, car le ministère n’est allé que jusqu’en 2024 avec ses conjectures.

Il y a de l’espoir pour de nouvelles sources qui pourraient remplacer le gaz russe à l’avenir, comme les États-Unis. Les États-Unis seraient sur le point d’étendre leur capacité d’exportation de gaz alors que trois nouveaux projets sont en cours, et certains analystes affirment que Washington pourrait supplanter Moscou en tant que fournisseur d’énergie.

Il est à noter que l’emplacement de ces projets gaziers existants et en construction se trouve en plein dans la zone des ouragans américains, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes. Nous avons déjà vu avec la fermeture de l’usine Freeport LNG au Texas suite à un incendie au début de cette année à quel point l’infrastructure énergétique américaine est fragile – et, de plus, à quel point elle n’est pas préparée pour l’avenir.

La dernière mise en garde importante à noter, comme même Goldman Sachs l’a dit, à propos de l’accumulation de capacité de gaz en ce moment est qu’elle a été dépendante d’une baisse de la demande, par exemple, une activité économique plus faible. C’est-à-dire que la capacité de l’Europe à stocker ses réserves de gaz repose sur le fait que l’économie européenne ralentit jusqu’à la récession. Suggérer que cela est durable ou souhaitable ne tient pas compte du fait que, objectivement parlant, l’économie fonctionne mal à pratiquement tous les égards.

Tout ce qui précède semble ne faire que renforcer le point selon lequel le découplage de la Russie est à la fois impossible et indésirable.