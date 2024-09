Le « rapport sur la compétitivité » de Mario Draghi indique que la situation économique du bloc est désastreuse… mais évite de désigner le coupable

L’Union européenne traverse une crise existentielle à grande échelle. Quelqu’un a vraiment ruiné son économie, et le coupable est remarquablement absent d’un nouveau rapport décrivant le carnage. N’y a-t-il pas de miroirs à Bruxelles ?

L’ancien président de la Banque centrale européenne et Premier ministre italien, Mario Draghi, a publié un nouveau « compétitivité économique » Rapport d’un an de travail à la demande de la Commission européenne « royale » de la « reine » non élue Ursula von der Leyen. Un véritable livre à suspense, l’un des grands mystères de notre époque.

On est contraint de feuilleter avec essoufflement ce document de 400 pages à la recherche du coupable responsable de l’énorme carnage économique décrit par Draghi. « Pour la première fois depuis la guerre froide, nous devons véritablement craindre pour notre propre survie. » il dit des journalistes à Bruxelles. Pourquoi ne pas commencer par ne pas s’auto-saboter activement ?

Draghi dit L’UE a désespérément besoin de suivre le rythme de la Chine et des États-Unis, mais elle n’y parvient pas. Peut-être est-ce dû au fait que l’UE s’est lancée à ses côtés sur la route du changement de régime, mais qu’elle se retrouve aujourd’hui à devoir faire cavalier seul.

« Maintenant, les conditions ont changé », Draghi dit. « Le commerce mondial ralentit. La Chine ralentit beaucoup, mais elle est devenue beaucoup moins ouverte à nous et nous fait concurrence sur les marchés mondiaux à tous les niveaux. Nous avons perdu notre principal fournisseur d’énergie bon marché, la Russie. Et maintenant, nous devons nous remettre à la tâche pour notre défense, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. » Apparemment, les farceurs qui dirigent l’Europe depuis la grande tente de Bruxelles sont choqués de découvrir qu’ils ont été victimes d’un tel acte. Qui a bien pu faire une chose pareille ?















J’adore l’utilisation du passif là. « Perdu » leur énergie bon marché en provenance de Russie. Comme si elle leur était tombée de la poche, comme un trousseau de clés de maison au retour du magasin.

En écoutant Draghi, on pourrait aussi penser que l’UE n’a pas réellement adopté « découplage » de la Chine comme stratégie, encouragée par Washington, qui voulait l’Europe pour lui tout seul, avant que les responsables de l’UE ne la rebaptisent « réduire les risques » lorsqu’ils ont réalisé à quel point ce serait stupide de s’aliéner complètement la Chine en tant que principal partenaire commercial et client du bloc.

Et maintenant, oh mon Dieu, l’UE doit recommencer à penser à sa propre défense, a déclaré Draghi, plutôt que de l’utiliser simplement pour s’approprier des ressources naturelles de tous les endroits où se trouvent des problèmes terroristes.

Le conflit ukrainien a été une excuse tout aussi pratique pour produire davantage d’armes aux frais du contribuable pour la défense de l’UE, après avoir vidé ses placards de toutes les vieilleries. Heureusement, produire davantage d’armes est à peu près la seule réponse simple pour améliorer l’économie à l’heure actuelle, à en juger par la situation désastreuse décrite dans ce nouveau rapport. Pourtant, l’UE n’est même pas capable de gérer correctement le racket militaro-industriel.

Draghi a souligné que les membres de l’UE étaient fondamentalement idiots de devoir acheter la plupart de leurs armes à l’étranger, dont près des deux tiers proviennent des États-Unis. Il y a un grand mystère quant à la raison pour laquelle Washington veut continuer à faire la fête en Ukraine alors qu’il fait des bénéfices en faisant valoir la nécessité d’augmenter les achats d’armes pour les membres de l’UE sous prétexte que leur ancien principal soutien économique et fournisseur d’énergie (la Russie) est soudainement devenu une grande menace pour eux. Le bonus : rendre l’Europe plus dépendante des États-Unis pour un gaz plus cher également.

L’ensemble rapport est tout simplement rempli de joyaux, comme celui-ci : « Si l’Europe ne parvient pas à devenir plus productive, nous serons contraints de faire des choix. Nous ne pourrons pas devenir à la fois un leader des nouvelles technologies, un modèle de responsabilité climatique et un acteur indépendant sur la scène mondiale. Nous ne pourrons pas financer notre modèle social. Nous devrons revoir à la baisse certaines, voire toutes, nos ambitions. C’est un défi existentiel… »

Draghi se vante de ses ambitions grandioses, comme être à la pointe des nouvelles technologies et être une icône climatique et sociale, tandis que les élites européennes hurlent à la plèbe de baisser le chauffage et la climatisation pour s’en prendre à Poutine et se réjouissent d’hivers doux comme si nous vivions dans les années sombres. Draghi a également déclaré que l’UE avait besoin de 800 milliards d’euros supplémentaires (890 milliards de dollars), soit environ 4,5 % du PIB de l’ensemble du bloc, juste pour pouvoir rester compétitive au niveau mondial. Et cette compétitivité ne peut être obtenue qu’en dévissant complètement tout ce qu’ils ont foutu en l’air au cours des deux ans et demi passés par une idiotie auto-infligée dans l’intérêt d’impressionner leur petite amie Vladimir Zelensky (alias président de l’Ukraine).















Draghi a également déclaré que le montant des liquidités nécessaires pour rendre l’UE compétitive est aujourd’hui si énorme que l’investissement privé ne suffira pas. Et vous savez ce que cela signifie. Dans le même ordre d’idées, chers contribuables européens, il y a actuellement une promotion sur Amazon France pour des tubes de lubrifiant à 4 €.

Mais que se passerait-il si les contribuables européens ne voulaient pas se plier à cette politique, parce qu’ils en avaient assez de payer pour toutes ces erreurs, comme le suggèrent les récentes élections dans toute l’UE, avec la montée en puissance des partis anti-establishment ? Eh bien, voici Draghi qui lance un appel. Place aux violons : « Pourquoi nous préoccupons-nous tant de la croissance ? Oui, nous devons financer ces besoins, et ces besoins sont importants, mais pourquoi sont-ils si importants ? Eh bien, ils sont importants parce qu’ils ont trait à nos valeurs fondatrices, la prospérité, l’équité, la paix et la démocratie dans un monde durable. Et l’UE existe pour garantir aux Européens qu’ils bénéficieront réellement de ces droits fondamentaux. Et si l’Europe ne peut plus les offrir à ses citoyens, elle aura perdu sa raison d’être. »

Bon, mettez le lubrifiant sur la glace, les amis – il essaie la séduction. La reine Ursula sera sans doute là sous peu pour jouer le rôle « mauvais flic »

Donc, en gros, le « groupe de réflexion » de l’UE a dépensé beaucoup d’argent et déréglementé l’économie. « pour l’Ukraine »mais maintenant, il faut que les Européens acceptent de leur donner encore plus d’argent, parce que c’est totalement dans leur propre intérêt. Cette fois, ça va marcher. Je vous le promets. Tout comme ça s’est passé avec cet ex que vous avez laissé revenir dans votre vie une fois de trop.

Pendant ce temps, von der Leyen parle de la nécessité de garantir la sécurité de l’approvisionnement économique et Draghi affirme que l’UE a besoin de plus d’amis. Ceux qui ont la chance de disposer de ressources considérables avec lesquelles ils peuvent se rapprocher, de préférence. Et il ajoute que certains pays essaient déjà de le faire par eux-mêmes, mais qu’il serait préférable que l’UE s’en charge. Draghi ajouté que le bloc était « frapper sous notre puissance. »

C’est plutôt comme si elle se frappait elle-même elle-même, encore et encore, si l’on en croit les politiques et les performances récentes de l’UE.