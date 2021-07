Jeudi matin, la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) a statué que les entreprises du bloc des 27 pays peuvent interdire à leurs travailleurs de porter le foulard, notamment le couvre-visage islamique appelé hijab, si « les employeurs doivent présenter une image neutre vis-à-vis des clients ou [wish] pour prévenir les conflits sociaux.

Le verdict a été rendu après que deux affaires ont été portées devant la CJCE. Toutes deux étaient originaires d’Allemagne, où deux femmes, toutes deux musulmanes, l’une aide-soignante et l’autre caissière de la chaîne de pharmacies Mueller, avaient commencé à travailler sans porter de foulard mais ont changé de préférence à leur retour respectif de congé parental. Dans les deux cas, les femmes se sont fait dire par leur employeur qu’elles ne pouvaient pas, à ce stade tardif, commencer à porter le hijab.

Dans le cas de l’aide-soignante musulmane, la CJUE a statué que l’employeur n’avait pas fait de discrimination à son égard, car une employée chrétienne avait été invitée à retirer son pendentif de croix religieuse. Dans cette affaire comme dans l’autre, il appartenait à la juridiction nationale d’avoir le dernier mot sur l’existence d’une discrimination.

Le verdict de la CJCE a été critiqué par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, qui jugé c’est une attaque inutile contre l’Islam et ses observances, et comme ayant ajouté à la privation des droits civiques des musulmans en Europe.

Mehreen Khan, correspondante européenne du Financial Times, mentionné la décision était ouvertement célébrée par l’extrême droite. Elle Souligné un tweet du député belge conservateur Theo Francken à cet égard, dans lequel le législateur a littéralement approuvé la décision, ajoutant que la décision donnait aux employeurs la liberté d’adopter des pratiques d’embauche racistes.

Dans un autre tweet, elle revendiqué ce n’était que la dernière d’une série de décisions de justice « respecter le droit des entreprises de ne pas employer de femmes musulmanes si elles pensent que c’est mauvais pour leur entreprise ». Un autre commentateur d’accord, demandant aux gens d’imaginer le tollé si l’UE avait rendu une telle décision contre les non-musulmans.

Pendant ce temps, d’autres revendiqué l’UE était hypocrite, discriminant les musulmans en interdisant le port du foulard au travail tout en poursuivant la Hongrie en justice pour discrimination à l’encontre de la communauté LGBTQ+. Budapest a récemment adopté une loi interdisant la promotion des questions LGBTQ+ auprès des mineurs.

Une autre empanné, « L’UE est allée en Afghanistan pour libérer les femmes mais veut opprimer une partie des femmes à la maison », et s’est demandé comment le port d’un morceau de tissu pouvait être interdit.

Une Israélienne a dessiné une comparaison avec sa propre nation. Elle a demandé comment l’UE, qui est censée « éclairé » et prétend être un « bastion des droits de l’homme » pourrait interdire le hijab mais tout le monde en Israël « a la liberté religieuse de porter un hijab, une kippa, un kefiyyeh [sic]. « Elle a marqué l’UE « hypocrites » et a appelé la politique « raciste. »

Autres interrogé éléments pratiques de la décision, en demandant, « Comment le port du foulard nuit-il à leur capacité à travailler et à enseigner ? » « Ce n’est pas le cas » a dit une personne en réponse à sa propre question.

« Rappelez-vous, c’est la Grande-Bretagne du Brexit qui est le foyer de préjugés anti-musulmans comme celui-ci », une personne s’est moquée du mouvement.

Mais rappelez-vous, c’est #BrexitGrande-Bretagne c’est le foyer des préjugés anti-musulmans comme celui-ci https://t.co/o3Snhdlumtpic.twitter.com/YTtzZ4t1G9 – Paul Lillie (@PALillie) 15 juillet 2021

Pendant ce temps, certains se sont réjouis du résultat du tribunal. Un utilisateur de Twitter appelé c’est un « développement de bienvenue », tandis que Cieltje Van Achter, leader du parti conversationnel NV-A en Belgique loué les « neutralité » de la CJCE.

«Cela a du sens où l’on porte des uniformes. En règle générale, vous ne devez pas porter de casquette, par exemple », une personne a écrit, tandis qu’un autre cité Le célèbre dicton de Saint Ambroise, « A Rome, fais comme les Romains, » suggérant que le déménagement aiderait l’assimilation des migrants.

Se référant au hijab, un autre commentateur revendiqué le mouvement aiderait à éliminer le « oppressif » symbole de la société européenne.

Le port du foulard islamique est un sujet de discorde depuis des années, certains y voyant une manifestation visible de l’échec des communautés de migrants à s’assimiler à la culture européenne. Plus tôt cette année, la Suisse non membre de l’UE a voté en faveur de l’interdiction de la robe longue et du couvre-chef pour femmes, la burqa.

