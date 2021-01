BRUXELLES (AP) – Entre le spectre du Brexit, la pandémie de coronavirus et une nouvelle équipe dirigeante confrontée à une bataille budgétaire, l’Union européenne semblait prête à se souvenir de 2020 comme d’une «annus horribilis».

Au lieu de cela, un accord commercial de dernière minute avec le Royaume-Uni, associé au déploiement des vaccins COVID-19 dans les derniers jours de l’année, a produit un sentiment de succès pour le bloc des 27 nations et a apporté des lueurs d’espoir aux 450 millions d’habitants de l’UE. .

Après des mois de négociations chaotiques, l’UE se dirigera également vers 2021 avec à la fois un budget à long terme et un fonds de récupération des coronavirus d’une valeur de 1,83 billion d’euros (2,3 billions de dollars) qui pourrait aider les pays membres de l’UE à se remettre de la crise économique la plus brutale de l’Europe depuis le monde Seconde guerre.

« L’Union européenne a réussi à faire ce qui était nécessaire », a déclaré Fabian Zuleeg, directeur général de l’European Policy Centre, un groupe de réflexion indépendant. « En fin de compte, l’Union européenne est résiliente car elle apporte des avantages à ses membres, que le les membres ne voudront pas abandonner. «

Ursula von der Leyen, membre chevronnée du cabinet de la chancelière allemande Angela Merkel, s’est engagée à mettre la lutte contre le changement climatique en tête de ses priorités lorsqu’elle a succédé à la présidence du puissant bras exécutif de l’UE le 1er décembre 2019. la pandémie a rapidement relégué les préoccupations environnementales au second plan.

Les dirigeants de l’UE ont convenu cette année d’un objectif plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais les besoins immédiats en matière de santé publique et les retombées économiques de la crise virale ont éclipsé l’ambitieux Green Deal que von der Leyen envisageait de faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone au monde en 2050.

Face à une crise plus urgente, Bruxelles a fait preuve d’adaptabilité.

Après que plusieurs États membres ont fermé leurs frontières en réponse au virus, menaçant temporairement le principe sacro-saint de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace Schengen sans visa en Europe, l’UE a obtenu la création de couloirs prioritaires pour permettre la circulation transfrontalière des fournitures essentielles . Dans une démarche sans précédent, le bloc a également assoupli ses règles strictes en matière d’aides d’État afin que les gouvernements nationaux puissent aider les entreprises au bord de l’effondrement.

La véritable lueur d’espoir de la pandémie de COVID-19 était certainement l’émergence d’une approche commune de la santé, qui relevait jusqu’à cette année de la compétence des États membres.

Lorsque le virus a durement frappé l’Europe pour la première fois en mars, une pénurie critique d’équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé a mis à nu les faiblesses des chaînes d’approvisionnement de l’UE. Dix mois et plus de 350 000 décès liés au virus plus tard, la coopération des États membres sur les questions liées à la santé n’a jamais été aussi étroite.

Sous la direction de la Commission européenne, les 27 pays ont uni leurs forces pour résoudre la pénurie de médicaments et de masques, et pour conclure des accords de vaccins qui ont permis à tous les États membres de lancer des programmes de vaccination à peu près à la même heure la semaine dernière.

Les pays européens ont également forgé un nouveau terrain en acceptant pour la première fois d’emprunter ensemble tout en mutualisant une partie de la dette pour financer le programme de récupération des coronavirus. Ce n’était pas une tâche facile. Une majorité d’États membres ont d’abord dû surmonter la résistance d’un groupe de pays dits «frugaux» dirigés par les Pays-Bas, puis ont dû faire face à la résistance de la Pologne et de la Hongrie au sujet d’une disposition du budget global de l’UE liant les paiements au respect des normes démocratiques .

L’impasse a été brisée à l’époque où l’Allemagne était à la présidence tournante du Conseil européen, qui définit les priorités de l’UE. Merkel, qui est chancelière depuis 2005 et devrait quitter ses fonctions l’année prochaine, a prouvé qu’elle restait un important courtier du pouvoir de l’UE au crépuscule de sa carrière politique.

« Son rôle a été crucial en ce qui concerne le (budget), le plan de relance », a déclaré Zuleeg à l’Associated Press. « Il était crucial que l’Allemagne prenne la tête avec la France et la pousse au-delà de la ligne. »

Bien sûr, Merkel n’a pas pu résoudre tous les problèmes de l’UE en l’espace de six mois: les relations du bloc avec la Turquie sont au plus bas, et l’UE n’a pas encore abordé l’immigration illégale et l’asile, la question la plus urgente et la plus controversée politiquement de l’Europe avant la pandémie. .

Mais tout en scellant l’accord commercial avec le Royaume-Uni a permis un décembre effréné, l’UE a trouvé d’autres moyens d’inaugurer 2021 avec un rougissement de santé sur les joues. Il a lancé une réforme ambitieuse de ses règles pour les entreprises Internet, une initiative qui exposera les grandes entreprises de technologie à de lourdes amendes pour violations, et a signé un important accord d’investissement avec la Chine cette semaine.

Bishr El-Touni à Bruxelles a contribué à ce rapport.