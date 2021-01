Lorsque le virus a frappé durement l’Europe pour la première fois en mars, une grave pénurie d’équipements de protection individuelle pour les agents de santé a révélé les faiblesses des chaînes d’approvisionnement de l’UE. Dix mois et plus de 350 000 décès liés au virus plus tard, la coopération des États membres sur les questions liées à la santé n’a jamais été aussi étroite.

Merkel, bien sûr, n’a pas pu résoudre tous les problèmes de l’UE en six mois: les relations du bloc avec la Turquie sont au plus bas et l’UE doit lutter contre l’immigration illégale et l’asile, la pandémie la plus urgente et la plus controversée sur le plan politique. . .