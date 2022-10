L’UE a essayé de réduire le pétrole russe, mais elle en achète toujours plus que quiconque

L’UE est restée le plus grand importateur de combustibles fossiles russes en septembre, selon la CREA.

Il a importé pour plus de 100 milliards d’euros de carburant russe depuis le début de la guerre en Ukraine.

L’UE importe encore chaque jour environ 260 millions d’euros de combustibles fossiles russes.

Malgré une promesse de se sevrer de l’énergie russe, l’Union européenne est restée le plus grand importateur de combustibles fossiles russes en septembre, selon un rapport du Centre de recherche sur l’énergie et l’air purou CREA, sorti le 4 octobre.

Depuis le début de la guerre en Ukraine jusqu’à fin septembre, l’UE a dépensé plus de 100 milliards d’euros, soit 97 milliards de dollars, en importations russes de combustibles fossiles, selon le rapport. Et ce malgré une diminution des importations de combustibles fossiles russes de l’UE, qui ont chuté de 14 % d’août à fin septembre et de 50 % de mars à fin septembre, a écrit la CREA dans son rapport.

Chine est le deuxième acheteur de pétrole russe, derrière l’UE.

La baisse est en partie due à une baisse des approvisionnements en gaz naturel après que Gazprom a interrompu les livraisons via Flux Nord 1. L’UE a également interdit les importations de charbon depuis août. Cette décision vise à réduire les revenus énergétiques de la Russie, qui financent la guerre en Ukraine. L’énergie est un pilier essentiel de l’économie russe, représentant plus de un cinquième de son PIB.

D’autres pays reprennent une partie de la part de marché perdue par l’UE en Russie. La marchés émergents de l’Inde, de la Chine, de la Turquie et de la Malaisie se sont emparés du carburant russe, les importations ayant considérablement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine, a ajouté la CREA.

Alors que les exportations russes de combustibles fossiles en volume ont diminué d’environ un tiers depuis le début de la guerre, les prix élevés de l’énergie ont soutenu les coffres du Kremlin.

“La flambée des prix des combustibles fossiles signifie que les revenus actuels de la Russie sont bien supérieurs au niveau des années précédentes, malgré les réductions des volumes d’exportation de cette année”, a écrit la CREA dans un communiqué. Rapport d’août.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté d’environ 20 % depuis le début de l’année. Les contrats à terme de référence sur le gaz naturel européen ont plus que doublé au cours de la même période.