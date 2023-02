L’UE a envoyé un “code vestimentaire” pour le voyage en Ukraine

Les responsables ont été invités à porter des costumes afin que le look militaire du président Zelensky puisse occuper le devant de la scène

En préparation de l’UE-Ukraine “sommet” à Kiev qui a commencé jeudi, la bureaucratie bruxelloise a envoyé une note demandant aux voyageurs d’éviter de porter tout ce qui pourrait détourner l’attention de l’ensemble vert et camouflage préféré par le président ukrainien Vladimir Zelensky.

Envoyée par le secrétariat général de la Commission européenne la semaine dernière, la note mandatée « tenue de ville habituelle » et dit n’importe quoi “vert, kaki ou trop clair” devrait être évitée, selon Politico. Le point de vente a décrit les instructions comme un “tentative apparente de réserver le look militaire aux hôtes”, et Zelensky en particulier.

Il n’y avait aucune explication officielle à cet effet, mais sans nom “Diplomates de l’UE” qui a parlé à Politico a dit que c’était “conforme aux attentes” pour “rester cohérent avec le message politique.”

La note mentionnait également que les membres du protocole “intervenir si nécessaire” lors de toute séance de photos, pour s’assurer que les images soutiennent le message que l’UE souhaite transmettre.

Ce message est que Bruxelles soutient le gouvernement de Kiev – mais pas tant qu’il est prêt à lui accorder une adhésion accélérée et tous les privilèges qu’il pourrait conférer.

Zelensky a officiellement déposé sa candidature en février dernier, quelques jours seulement après l’escalade du conflit avec la Russie. L’UE a accordé le statut de candidat à l’Ukraine en juin, démarrant ainsi un processus qui prend généralement des années, voire des décennies.

“Je crois que l’Ukraine mérite d’entamer des négociations sur l’adhésion à l’UE cette année”, Zelensky a déclaré jeudi à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Jusqu’à présent, l’UE a accepté d’accélérer la réception de la demande de l’Ukraine. Le bloc a également financé le gouvernement de Kiev avec des milliards d’euros de subventions et de prêts, et a même mis en place un programme pour former les troupes ukrainiennes dans plusieurs États membres. Cependant, Bruxelles n’a pas voulu mettre de côté ses critères habituels d’adhésion, que Kiev n’est actuellement pas en mesure de respecter.