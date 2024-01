L’UE a du mal à gérer la position de la Hongrie sur l’Ukraine lors du sommet

BRUXELLES — Le Premier ministre hongrois Viktor Orban bloque une fois de plus l’aide à l’Ukraine. Et les 26 autres États membres de l’Union européenne sont, une fois de plus, furieux. À la veille du sommet européen de jeudi pour tenter d’obtenir plus de 50 milliards de dollars de fonds, le bloc semble plus disposé que jamais à intensifier ses efforts avec Orban – ou du moins à le menacer.

Il n’est cependant pas clair si cela fonctionnera.

Bruxelles et Budapest se disputent depuis des années, mais Orban a franchi une nouvelle ligne ces derniers mois en bloquant l’aide à un moment particulièrement dangereux pour l’Ukraine, selon des responsables et des diplomates.

Le hongrois Orban bloque le financement de l’Ukraine après avoir autorisé les négociations d’adhésion

Préoccupés par les sombres rapports sur le champ de bataille et le soutien bloqué des États-Unis, la plupart des pays de l’UE considèrent désormais l’argent pour l’Ukraine comme une urgence, sinon «existentiel», question – et Orban comme une menace toujours plus sérieuse aux efforts collectifs visant à conjurer les projets russes sur le continent.

Cela a contraint le bloc à envisager de nouvelles façons de contourner le veto hongrois à court terme et renforce les appels à une modifications des règles de l’UE sur le vote à l’unanimité sur le long terme.

“De plus en plus de gens considèrent que cette manière de fonctionner à l’unanimité sur ces questions clés nous affaiblit, nous rend vulnérables et que c’est probablement quelque chose que nous devons changer”, a déclaré Daniel Freund, député européen allemand. avec le groupe politique des Verts.

Mais il pourrait s’écouler des années avant que l’UE soit sur le point de modifier ses règles. si cela arrive. Pour l’instant, l’accent est mis sur la recherche d’un moyen de s’en sortir suffisamment pour maintenir l’Ukraine dans le combat.

Lors d’un sommet en décembre, l’UE a réussi à faire avancer la question de l’adhésion de l’Ukraine en obligeant le dirigeant hongrois à simplement quitter la salle pour le vote – absurde, mais efficace. A la veille du sommet de jeudi, les responsables européens tentent toujours de travailler avec Orban. S’ils ne le peuvent pas, ils envisageront d’autres moyens de l’éliminer.

Travailler avec Orban signifie toutefois déterminer ce que veut le Premier ministre hongrois, ce qui, selon les responsables de l’UE, n’est pas clair. Ces derniers mois, de hauts responsables de l’UE, le président français Emmanuel Macron et d’autres prétendus chuchoteurs d’Orban ont tenté d’aller au fond de ses exigences.

Une priorité hongroise évidente est la possibilité de réviser le budget chaque année. Un accord sur ce point est peut-être possible, ont déclaré des responsables, mais tout accord devra répondre aux craintes que les révisions ne conduisent à des batailles encore plus chronophages entre Budapest et Bruxelles et maintiennent le financement de l’Ukraine dans un état de fluctuation permanente.

Les pitreries d’Orban pourraient également viser à faire pression sur Bruxelles pour qu’elle débloque des milliards de fonds européens gelés en raison de préoccupations liées à l’État de droit. La Commission européenne dégelé plus de 10 milliards de dollars l’année dernière, citant des améliorations, mais la Hongrie aimerait quand même obtenir le reste.

Enfin, Orban semble profiter de l’impasse pour jouer sur le sentiment populiste dans son pays et agacer les sceptiques à l’égard de l’UE à l’approche des élections européennes du printemps.

Si la Hongrie ne veut pas bouger sur l’Ukraine, le plan B, pour l’instant, serait de trouver un moyen d’avancer sans elle en amenant les 26 autres pays membres à contribuer à l’Ukraine de leur propre chef, en dehors du budget de l’UE. Mais cela nécessiterait une coordination complexe et éventuellement la participation de certains parlements.

Certains responsables et diplomates de l’UE ont également évoqué la possibilité d’activer un mécanisme visant à suspendre le droit de vote de la Hongrie. La règle, connue sous le nom d’article 7.2, peut être utilisé dans les cas où il y a une « violation grave et persistante par un État membre des valeurs fondatrices ».

Mais les experts estiment que cette option ne se réalisera probablement pas, du moins pas encore. “Je ne crois pas que l’article 7, dans le contexte actuel des discussions, soit réellement réaliste”, a déclaré Camino Mortera-Martinez, qui dirige le bureau de Bruxelles du Centre pour la réforme européenne.

« Vous devez être très prudent avec le genre de choses que vous faites à un État membre », a-t-elle ajouté, « (a) à cause des réactions négatives, et (b) parce que cela doit être efficace. »

Cette semaine, le Financial Times a publié les détails d’un document du Conseil de l’UE suggérant que les dirigeants pourraient délibérément ébranler la confiance dans l’économie hongroise pour ramener Orban à la table.

Jacob Kirkegaard, chercheur principal au German Marshall Fund, a interprété la fuite comme un signal adressé au dirigeant hongrois. « Il essaie manifestement de faire du chantage », a-t-il déclaré, et maintenant l’UE dit : « nous pouvons aussi faire du chantage, et nous avons un plus gros pistolet ».