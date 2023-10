L’UE a demandé à Elon Musk de supprimer la désinformation du Hamas sur X

Peu après le groupe terroriste Hamas a lancé une attaque sur Israël samedi (7 octobre), Elon Musk a tweeté, « Désolé de voir ce qui se passe en Israël. J’espère qu’il pourra y avoir la paix un jour. Aujourd’hui, l’UE souhaite que l’homme le plus riche du monde contribue à apaiser le conflit.

Dans une lettre du 10 octobre Au magnat de Tesla et SpaceX qui a acheté X (anciennement Twitter) l’année dernière, Thierry Breton, membre du comité de la Commission européenne, a écrit que la plateforme de microblogging « est utilisée pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l’UE ». Le bloc exige des politiques transparentes et claires, un examen et une suppression « opportuns, diligents et objectifs » des contenus douteux, ainsi que des mesures d’atténuation, telles que la suppression « d’anciennes images réutilisées de conflits armés sans rapport ou d’images militaires provenant en réalité de jeux vidéo ». »

L’UE a donné à Musk 24 heures pour « garantir une réponse rapide, précise et complète » à ses appels au respect de la loi sur les services numériques (DSA) de la région.

« Je vous rappelle qu’à la suite de l’ouverture d’une éventuelle enquête et d’un constat de non-conformité, des sanctions pourront être prononcées », a prévenu Breton, qui visité X en juin et a alors obtenu une promesse de conformité de Musk.

Citation : L’UE contre Musk

Musc: «Notre politique est que tout est open source et transparent, une approche que l’UE soutient, je le sais. Veuillez énumérer les violations auxquelles vous faites allusion en 𝕏, afin que le public puisse les voir. Merci beaucoup. » Breton: «Vu, merci. Vous êtes bien au courant des rapports de vos utilisateurs – et des autorités – sur les faux contenus et la glorification de la violence. À vous de démontrer que vous prêchez par l’exemple. Mon équipe reste à votre disposition pour garantir le respect du DSA, que l’UE continuera de faire respecter rigoureusement.

Une liste non exhaustive de la manière dont X prétend lutter contre la désinformation liée au Hamas

🚫 Les personnes sur X peuvent contrôler leur exposition aux médias sensibles sous « Contenu que vous voyez »

👋 Dans le cadre de sa politique relative aux entités violentes et haineuses, X supprime les comptes affiliés au Hamas nouvellement créés et travaille avec le Forum Internet mondial de lutte contre le terrorisme « pour tenter d’empêcher la diffusion de contenus terroristes en ligne ».

🕵 X, qui a serré les cornes avec Ligue antisémite Anti-Defamation Leagueaffirme qu’il dispose de dispositions pour « surveiller de manière proactive les discours antisémites ».

📝 Controversé outil anti-fake news Community Notes, qui permet aux utilisateurs de contrôler le contenu, est en direct et « de nouveaux comptes sont inscrits en temps réel pour proposer et évaluer des notes ». Alors que X le qualifie d’« outil essentiel pour lutter contre la désinformation potentielle », les experts ne pensent pas ce type de crowdsourcing sera efficace, notamment parce qu’ils doivent faire l’objet d’un vote et parvenir à un « consensus idéologique » avant d’être rendus publics.

Les publications Israël-Hamas sur X, en chiffres

50 millions+ : Messages sur X à l’échelle mondiale se concentrant sur l’attaque terroriste du week-end contre Israël par le Hamas, selon le message de X du 10 octobre.

Des dizaines de milliers: Publications partageant des médias graphiques, des propos violents et des comportements haineux qui ont été « suivis » par les équipes d’escalade.

Plusieurs centaines: Comptes tentant de manipuler des sujets d’actualité qui ont été supprimés.

8% : Part des 120 publications liées à deux fausses nouvelles importantes – un faux communiqué de presse de la Maison Blanche affirmant que l’administration Biden avait accordé à Israël une aide d’urgence de 8 milliards de dollars et de fausses informations selon lesquelles l’église orthodoxe Saint-Porphyrius à Gaza avait été détruite – qui avaient publié des notes communautaires, selon le compte d’un membre de Community Notes auquel NBC a pu sécuriser l’accès.

26% : Notes inédites sur les publications concernant les deux fausses histoires de bénévoles qui n’avaient pas encore été approuvées.

67 : Comptes qui ont coordonné une campagne de fausses nouvelles au contenu incendiaire lié à la guerre Israël-Hamas, selon Alethea, une société qui analyse les médias sociaux. Avant l’attaque, les comptes publiaient tweets sans rapport avec la région en conflit, mais ensuite a commencé à publier un contenu de propagande similaire. « Il n’est pas clair si les comptes ont été créés dans le but exprès de publier des informations erronées, ou s’ils ont été piratés ou vendus », a rapporté NBC.