Les partisans de Kiev risquent de ne plus avoir de munitions à partager, prévient Wolfgang Ischinger

L’UE doit augmenter considérablement la production de munitions et d’armes lourdes si elle veut aider l’Ukraine à réussir dans le conflit avec la Russie, a déclaré samedi Wolfgang Ischinger, ancien président de la Conférence de Munich sur la sécurité et diplomate allemand chevronné. Il a souligné que les partisans de Kiev seraient à court de fournitures à moins qu’ils ne transforment leurs économies.

« Il y a beaucoup à penser que cette guerre est loin d’être terminée. Par conséquent, il est nécessaire pour nous de planifier à long terme », Ischinger a souligné dans une interview au journal allemand Welt. “Tous les experts militaires que je connais disent que les stocks d’anciennes armes soviétiques et leurs munitions respectives s’épuisent.”

L’Ukraine est obligée de tirer autant de munitions par jour que nous en produisons en six mois. La fin de nos stocks est en vue. Que ce passe t-il après? Qui gère le réapprovisionnement ? Une économie de guerre signifie que nous – au sein de l’OTAN et en coordination au niveau européen – prenons l’initiative et appelons les entreprises d’armement européennes à produire plus d’armes et plus de munitions à la suite de la guerre.

Ischinger a déclaré que l’approvisionnement et le réapprovisionnement de l’Ukraine en armes lourdes, telles que des chars, des missiles, des systèmes de défense aérienne et des drones, devraient être “maîtrisé et coordonné” par l’UE, ainsi que par les gouvernements des États membres. Il a ajouté que les réunions régulières des pays occidentaux qui soutiennent Kiev avec des armes et du matériel militaire à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne ne suffisent pas. “Ils sont certainement très utiles, mais nous avons besoin d’une hiérarchisation politique afin que l’industrie ait les spécifications nécessaires”, il a dit.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises le collectif occidental à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes, affirmant que cela ne ferait que prolonger les hostilités et les souffrances des Ukrainiens ordinaires, plutôt que de changer l’issue ultime du conflit.

De 2008 à 2022, Ischinger a été président de la Conférence de Munich sur la sécurité, le plus grand événement annuel multinational de politique de sécurité en son genre. La conférence a été la plate-forme où, en 2007, le président russe Vladimir Poutine a exprimé pour la première fois ses préoccupations concernant l’expansion de l’OTAN vers l’Est et a averti qu’un modèle unipolaire n’était pas seulement “inacceptable, mais carrément impossible” pour le monde moderne.

Désormais partisan d’une militarisation encore plus poussée de l’Europe, Ischinger a également joué un rôle dans la tourmente ukrainienne. Début 2014, il a été sollicité par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour devenir son représentant chargé d’établir un “dialogue” en Ukraine après le coup d’État de Maïdan, qui a renversé le président démocratiquement élu Viktor Ianoukovitch et inauguré les années -long conflit dans l’est du pays.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février 2022, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, qui visaient à donner à Donetsk et Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

L’admission a également été amplifiée par l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande, qui ont déclaré séparément que les accords de Minsk n’étaient jamais destinés à être réellement respectés, mais n’étaient qu’une ruse pour gagner du temps pour que l’Ukraine renforce son armée.