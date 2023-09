Ludwig Kaiser de la WWE – Rapprocher les continents avec une passion pour le tapis

D’être un compétiteur sérieux, Ludwig Kaiser montre rapidement sa polyvalence en tant qu’interprète à la WWE et tandis que son Imperium stable, dirigé par le champion intercontinental dominant Gunther, se positionne actuellement comme l’une des factions les plus performantes de la société, Kaiser est en train de faire un espace pour lui aussi. Et un témoignage du bon travail de Kaiser est le fait qu’il se produira aux côtés de son partenaire de longue date Giovanni Vinci contre les champions poids lourds de la WWE Seth Rollins et le meilleur tirage au sort de la WWE – John Cena – lors du spectacle Superstar Spectacle à Hyderabad, en Inde, le 8 septembre à le GMC Balayogi Indoor Stadium (Gachibowli Indoor Stadium) ce vendredi.

Kaiser, de son vrai nom Marcel Barthel, s’est imposé comme l’un des plus brillants espoirs de la scène de lutte indépendante allemande avant de rejoindre la WWE à l’été 2017 et n’a cessé de faire tourner les têtes avec sa lutte et son personnage qui est un retour à l’époque révolue d’un compétiteur sans prétention qui considère « le tapis comme sacré ».

Cependant, bien qu’il soit un athlète qui a voyagé dans le monde entier, ce sera le premier voyage de Kaiser en Inde et il a hâte de rencontrer les fans indiens du pays et de se produire. « Je ne suis jamais allé en Inde, malheureusement, mais je peux déjà sentir à quel point tout le monde est excité », a déclaré Kaiser à News18 Sports lors d’une interaction avec les médias avant l’événement Superstar Spectacle. L’univers de la WWE Inde est assez bruyant en ce qui concerne les médias sociaux et Kaiser espère ressentir cet enthousiasme le 8 septembre.

« Une chose que j’aime vraiment chez les fans indiens, c’est qu’ils sont très enthousiastes. Je peux déjà sentir à quel point les gens sont déjà tous impliqués dans cela. Ils ne peuvent pas attendre ce jour. Je vais être honnête avec vous, je ne peux pas attendre non plus.

« Comme je l’ai dit, c’est ma première fois. L’une des grandes choses que nous pouvons faire dans notre travail est simplement de voir différents pays, différentes personnes, différentes cultures, essayer différents aliments, tout ça. C’est un très bel effet secondaire de ce que nous faisons. Encore une fois, c’est la première fois pour moi. Je ne peux pas attendre. J’ai hâte de voir tous ces visages passionnants là-bas et de monter sur le ring en Inde », a déclaré le joueur de 33 ans.

Kaiser est formé à la boxe amateur et au grappling dès son plus jeune âge et il a fait partie d’un afflux de lutteurs européens à la WWE qui ont introduit un style distinct de lutte professionnelle à la WWE aux côtés de Gunther, Ilja Draganov et d’autres. a bien rendu la pareille à l’univers de la WWE.

« La façon dont j’ai été initié à notre sport est évidemment que j’ai grandi en regardant la WWF et en regardant toutes les grandes stars de l’époque. Mais il y a aussi cette autre facette du sport que j’ai pu voir parce que la toute première fois que j’ai vu la lutte professionnelle, c’était quand j’ai vu les vieilles cassettes de mon père », se souvient Kaiser en parlant de son exposition à la lutte professionnelle et de son évolution en tant que professionnel. -lutteur.

«Ces bandes ressemblent beaucoup à des images granuleuses, anciennes et de mauvaise qualité, et ils luttaient dans des tentes gigantesques avec 4 000 ou 5 000 personnes à l’intérieur. Il y avait beaucoup plus de foules de football tapageuses, je tiens à le dire. Il y avait une ambiance différente, tout comme lorsque vous allez au Mexique, vous avez une atmosphère et une ambiance différentes.

« Pareil au Japon. L’Europe a son propre style et son propre ambiance, et c’est quelque chose avec lequel j’ai grandi. J’ai grandi en regardant mon père, en regardant des gars comme le père d’Alex Wright, Steve, en regardant Steve Regal (William Regal), en regardant Robbie Brookside et Fit Finlay, tous ces gars étaient définitivement des héros pour moi quand j’ai grandi à côté de Brett Hart et Razor. Ramon et M. Parfait. C’est donc définitivement quelque chose qui est si profondément ancré dans mon ADN et dans la façon dont je vois notre sport aujourd’hui que je ne pourrai même jamais changer cela.

La lutte européenne à l’avant-garde

Le passé de la WWE a une riche histoire de lutteurs européens qui ont été les plus grands attraits de foule et records de la société, aucun plus grand que les légendaires Bruno Sammartino, André le Géant et Nikolai Volkoff. Une multitude de lutteurs britanniques ont également eu un héritage durable à la WWE, comme William Regal, British Bulldog Davey Boy Smith et Dynamite Kid, tandis que parmi la génération actuelle, Shemaus, Crew McIntyre, Becky Lynch et Finn Balor mènent la charge. Cependant, Sammartino était aux États-Unis et Volkoff au Canada sous la direction de Stu Hart.

Et c’est là que Kaiser, avec Gunther et Cesaro avant eux, sont différents en termes d’apprentissage des ficelles du métier en Europe, puis de venir aux États-Unis et de donner à l’univers de la WWE un avant-goût de leur style de lutte distinct.

« La façon dont je vois ce que nous faisons est très, très différente de celle de beaucoup de gens ici. Je pense qu’il y a une appréciation croissante du style que nous adoptons et du style européen en général. Comme vous l’avez mentionné, nous avons actuellement beaucoup de gars européens. Si vous regardez NXT, nous avons Dragonov et Oro Mensah. Évidemment, notre groupe (Imperium) est entièrement européen. Nous avons quelqu’un comme Finn Balor. C’est définitivement un fait que l’appréciation du style européen et des athlètes européens est en pleine croissance », a déclaré le double champion par équipe NXT.

Influence de Gunther et de son père

Kaiser a également rendu hommage aux lutteurs européens du passé qui ont ouvert la voie à des gars comme lui. « Honnêtement, je dois féliciter et féliciter les hommes qui ont ouvert la voie ici. Certainement, William Regal, Fit Finlay, Robbie Brookside, tous les gars européens qui sont venus ici et ont représenté ce style que personne d’autre ne ferait vraiment ici et qui ont réussi et ont fait apprécier aux gens ce que nous faisons. Ce sont eux qui ont vraiment payé notre place. Je suis incroyablement fier et privilégié de pouvoir participer à cela en ce moment, car nous sommes définitivement ceux qui bénéficient du travail accompli par tous ces hommes au cours de toutes ces années », a-t-il ajouté.

Outre son père, Kaiser cite Gunther FKA Walter, son actuel compagnon d’écurie d’Imperium, l’une des influences majeures de sa carrière. « Gunther et moi y retournons. J’ai commencé ma carrière en 2008, et il m’a vraiment pris presque sous son aile, mis à part le fait que nous nous sommes toujours très bien entendus sur la base privée. Il m’a pris un peu sous son aile et m’a aidé un peu ici et là pour sortir en Allemagne et aussi pour sortir et m’épanouir en Europe », se souvient Kaiser, ajoutant : « Certainement sur le plan personnel et aussi Sur une base professionnelle, Gunther a toujours été quelqu’un que je respecte énormément et quelqu’un m’a influencé de bien des manières. Vous savez ce que je veux dire? Décidément, ils ont tous deux eu une grande influence dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle, évidemment ».

« Je pense que Guntur en a parlé une fois. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, mais tout ce que nous faisons, tout ce qui concerne Imperial, notre position, notre façon de parler, ce dont nous parlons est en grande partie basé sur ce que mon père me disait. « Le tapis est sacré », c’est quelque chose que mon père disait à chaque fois, je ne sais pas, quand on levait un verre ou quand on parlait simplement de notre métier en général. Mon père était tellement fier de ce qu’il avait fait dans sa vie. Et puis, la profession elle-même était pour lui la priorité absolue de toute sa vie. Il a été professionnel pendant 33 ans. Il est né en 1933, c’était une époque très, très difficile à l’époque. Et c’était un personnage tellement old-school. Il parlait cinq langues simplement parce qu’il parcourait le monde, dans le cadre de ce métier. Il s’est marié cinq fois. Il a travaillé partout dans le monde. Et c’est juste quelque chose qu’il m’a beaucoup enseigné et donné depuis que je suis un petit garçon. Je me souviens qu’il a été intronisé au Hall européen et j’avais sept ans.

« Et à l’époque, il était illégal pour les personnes de moins de 18 ans d’assister aux événements en Allemagne, et ils me faisaient passer clandestinement dans les coulisses. Je pouvais voir mon père monter sur le ring. Je me souviens d’être entré dans ce vestiaire pour la toute première fois avec tous ces hommes gigantesques. Ils sont aussi charismatiques, et c’était juste différent de tout ce que j’ai jamais vu auparavant. C’est vraiment pourquoi je suis tombé amoureux de ça. Je ne peux même pas imaginer à quel point mon père a eu un impact sur nous tous, sur Gunther, sur Gio (Giovanni Vinci) et moi-même. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons en ce moment remonte à ce que mon père m’a appris d’une certaine manière. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point il a eu un impact sur nous tous », a conclu Kaiser.

