Au cours des cinq derniers jours, M. Ahgren a maintenu une flux en direct constant de sa vie. Il joue à des jeux vidéo, bavarde, cuisine, mange et dort, le tout en streaming. Le soir, il anime des soirées cinéma avec ses téléspectateurs. M. Ahgren vit avec cinq colocataires et sa petite amie, et certains d’entre eux jouent également un rôle devant la caméra, l’aidant à cuisiner ou à s’entraîner ensemble.

M. Ahgren, 25 ans, a structuré son subathon de sorte que chaque nouvel abonnement ajoute 10 secondes supplémentaires à une horloge qui dicte combien de temps il diffusera. Lorsque M. Ahgren a mis les choses en place de cette façon, il a imaginé qu’il diffuserait pendant 24 heures maximum, peut-être 48. Cinq jours plus tard, son flux subathon a explosé et est devenu le flux principal sur Twitch, générant des dizaines de milliers de nouveaux. abonnements quotidiens, car les fans paient pour voir combien de temps il peut y aller. Il a gagné plus de 40000 nouveaux abonnements depuis qu’il a commencé à diffuser.

«La chose la plus étrange est que chaque fois que je me réveille, j’ai l’impression que ça devient de plus en plus gros», a déclaré M. Ahgren. «Hier soir, je me suis couché avec 30 000 téléspectateurs et 60 000 abonnés. Je me suis réveillé et j’étais à 70 000 téléspectateurs et 70 000 abonnés. «

C’est parce que pendant que M. Ahgren dort, une armée de fans travaille des heures supplémentaires pour maximiser ses abonnés. Ils discutent et jouent les uns aux autres des clips et des vidéos YouTube pour divertir la chaîne. Le nom de M. Ahgren a suivi deux fois la tendance sur Twitter la semaine dernière, les deux fois alors qu’il dormait.

«La nuit, nous faisons tous son contenu pour lui», a déclaré un étudiant de 21 ans qui passe par Happygate et agit en tant que modérateur de M. Ahgren. «Nous essayons de garder tout le monde enthousiaste et très motivé pour que cela continue le plus longtemps possible.»

«Les flux de sommeil ont été vraiment intéressants», a déclaré Stephen Seaver, 15 ans, un lycéen en Géorgie. « Fondamentalement, ce qui se passe, ce sont ses mods » – c’est court pour les modérateurs – « obtenir un appel Discord et ils appellent et parlent tout le temps, perdant leur esprit pour les sous-marins. L’idée est que c’est drôle, pendant qu’il dort, le chronomètre s’allume. «