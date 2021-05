Ludo, le monteur de films de Jagga Jasoos Ajay Sharma meurt des complications du COVID-19, les célébrités pleurent la disparition | Nouvelles des gens

Mumbai: Le monteur Ajay Sharma, connu pour son travail sur des films comme « Ludo » et « Jagga Jasoos », est décédé mercredi en raison des complications du COVID-19 dans un hôpital gouvernemental de New Delhi, ont indiqué des sources. Il était dans la trentaine.

« Il a reçu un diagnostic de COVID-19 et était aux soins intensifs pendant les deux dernières semaines. Il a respiré son dernier souffle entre 1 et 2 heures du matin aujourd’hui à l’hôpital Rajeev Gandhi Super Specialty, New Delhi », a déclaré une source proche de Sharma à PTI.

Il laisse dans le deuil sa femme et un fils de quatre ans.

Après avoir travaillé en tant qu’éditeur associé sur des fonctionnalités telles que « Barfi! », « Kai Po Che! » et « Yeh Jawaani Hai Deewani », Sharma a travaillé en tant que rédactrice dans la série Irrfan Khan-vedette « Karwaan », « Ludo » et Amazon Prime Video de 2020 « Bandish Bandits ».

Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le court métrage « Jolly 1995 », qui est diffusé sur Disney + Hotstar. Sharma travaillait sur le prochain drame sportif « Rashmi Rocket », avec Taapsee Pannu. De nombreuses personnalités du cinéma se sont tournées vers les médias sociaux pour partager des messages de condoléances sur sa disparition.

L’acteur Shriya Pilgaonkar a déclaré qu’elle était « dévastée » d’apprendre le décès de Sharma. « Dévasté est un euphémisme. Nous avons perdu Ajay Sharma aujourd’hui. Pas seulement un éditeur incroyablement bon, mais un joyau absolu d’un être humain. Rien n’a de sens », a écrit Pilgaonkar.

L’acteur-réalisateur Anand Tiwari, qui dirigeait « Bandish Bandits », a écrit une note sincère et a déclaré qu’il était sous le choc après avoir appris la mort de son éditeur.

« Aujourd’hui, j’ai perdu l’un des partenaires les plus artistiques que j’aie jamais eu. Il y avait tellement plus que nous devions faire ensemble, tellement plus que je devais apprendre de lui », a-t-il écrit sur Instagram, à côté d’une photo franche de Sharma .

Tiwari a ajouté que « Bandish Bandits » était aussi le bébé de Sharma et qu’il n’aurait pas été possible de faire la série sans lui.

«Nous avons passé des mois ensemble dans une petite pièce sombre à faire une série en 10 parties, plan après plan, épissure après épissure. Je pensais que c’était le début de notre voyage, pas la fin. Vous allez énormément me manquer Ajay monsieur. Mes pensées et mes prières avec la famille », a ajouté le directeur.

Le cinéaste Nikkhil Advani a déclaré: « #RIP Ajay Sharma. Parti trop tôt. »

Le réalisateur Akarsh Khurana, qui a collaboré avec Sharma sur « Rashmi Rocket » et « Karwaan », a également pleuré sa perte. « Meilleur gars. C’est un coup dur », a écrit Khurana.