Ludique, imperfection et ambiance rétro : entrez dans le monde créatif d’Ellis Tolsma

Dans le monde d’Ellis Tolsma, les couleurs vives et les designs audacieux dansent joyeusement avec l’imperfection. L’illustrateur et artiste visuel indépendant des Pays-Bas a bâti sa carrière en reconnaissant la beauté des erreurs et en injectant du côté ludique dans chaque projet. Grâce à son mélange unique de rétro et de moderne, ainsi qu’à son profond amour pour la riso-impression, elle a atterri sur un style unique qui attire beaucoup d’attention.

Mais son parcours a commencé par une simple admiration pour les livres illustrés vintage. « J’ai commencé à collectionner des livres anciens avec de belles couvertures à l’école », se souvient-elle. Il ne fallut pas longtemps avant que son amour pour ces trésors tactiles se transforme en désir de créer ses propres histoires visuelles. « J’ai réalisé assez rapidement que les artistes derrière ces superbes couvertures de livres avaient la carrière que je souhaitais pour moi-même. » A partir de ce moment, sa voie est claire : elle deviendra illustratrice.







































La risoprinting est devenue un tournant dans le processus créatif d’Ellis. « Avec la riso-impression, il est très facile de laisser tomber le perfectionniste qui est en moi », dit-elle. Les couleurs vives, les textures imprévisibles et les légers désalignements qui accompagnent le processus confèrent à ses illustrations une qualité tactile que les méthodes numériques ne peuvent tout simplement pas reproduire. « Cela me permet également de créer des pièces plus réelles, plus vivantes. » C’est cette imprévisibilité qui donne à son travail son caractère distinctif et ludique.

Lorsqu’elle ne sert pas les clients et ne respecte pas les délais, elle dirige également Erreur d’impression en studioun petit studio de riso à Utrecht, où elle est basée. C’est là qu’elle aime redonner à la communauté créative en enseignant aux autres l’ancienne technique d’impression japonaise. Le studio, nommé d’après les « fautes d’impression » qu’elle célèbre, est un espace d’expérimentation et d’enseignement. À travers des ateliers, Ellis encourage les autres à se libérer de la pression de la perfection et à se concentrer sur la joie de la création. « Je dis toujours aux gens qu’ils ne devraient pas trop s’inquiéter du résultat, car de toute façon, il sera superbe. »

L’esprit ludique d’Ellis la pousse à repousser constamment les limites de son art. Elle a récemment commencé à mélanger la riso-impression et l’animation, donnant vie à ses créations audacieuses de manière inattendue. « J’aime me mettre au défi en laissant le côté ludique prendre le dessus », dit-elle. Le rapprochement des techniques d’animation et de 3D a ajouté de nouvelles dimensions passionnantes à son travail, et même si elle continue d’explorer, il est clair que cette direction a ouvert de nouvelles possibilités créatives.







































Parmi ses nombreux projets, Ellis est particulièrement fière de son zine personnel, Stardust, qui explore les sentiments d’impuissance et de frustration. Le projet lui a permis d’expérimenter de nouvelles couleurs et formes, aboutissant à quelque chose de profondément personnel. « C’était comme le point culminant de nombreux thèmes sur lesquels j’ai travaillé », explique-t-elle. Tout aussi enrichissante a été une récente campagne de sensibilisation aux agressions sexuelles, un projet qui lui a permis d’utiliser son art pour créer un impact.

Alors qu’Ellis regarde vers l’avenir, elle rêve de travailler sur l’art public et sur des projets plus vastes qui impliquent à la fois son style expérimental et son engagement communautaire. « Un projet de rêve serait quelque chose qui rassemble les gens dans une expérience créative partagée », dit-elle. Ellis est également impatiente de poursuivre son parcours vers l’animation.

Quoi qu’il arrive ensuite, Ellis tient à accepter ces résultats inattendus qui donnent à son art un sentiment de vie. À travers son studio, ses ateliers et sa pratique en évolution, elle invite les autres à se joindre à elle pour célébrer la joie de la création, une faute d’impression ludique à la fois.